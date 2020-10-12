Son dakika haberler: Ezgi Mola muhalif medyanın yalanından etkilendi, tepki topladı

"YAZIKLAR OLSUN EZGİ MOLA!"

Magazin dünyasının bir anda kucağında bulduğu bu son dakika tartışması Ezgi Mola'nın tapki çektiği bir sosyal medya hareketliliğine neden oldu. Mola'nın, yangını üstlenenlerin terör örgütü PKK olmasına karşın olayı bir çevre ve inşaat rantı olarak değerlendirmesi sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine neden oldu. Twitter'da gündemin üst sıralarına yerleşen Mola'ya birçok sosyal medya kullanıcısından tepki yağdı.

Sosyal medya kullanıcılarından Muhammed Aydın isimli bir avukat "Yazıklar olsun Ezgi Mola! Bende insan sanıyordum seni. Sen de "Berkin Elvan" kafalı çıktın! Yakan PKK. Yani ya PKK müteahhit oldu önce yakıp sonra ev inşaa edecek yada sen PKK'lı oldun onun kaos amacına hizmet edecek." dedi.

Bir başka Twitter kullanıcısı Hatice Olgun ise "Sana dizide başrol veren TRT utansın! Yazıklar olsun" dedi.