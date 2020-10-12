SON DAKİKA: İBB'nin İSMEK yalanı çöktü! Depremi öne sürmüşlerdi, belgelerle tokat gibi yanıt geldi...

"'DİLİ SÜRÇTÜ' DEDİLER"

Raif Büyük; Kadıköy Göztepe İSMEK'in ilk açıldığında kursiyerlere ve İBB'ye faydası olması adına ilk ay kira almadığını belirterek, şunları söyledi:

"İBB Başkanı bir televizyon kanalında Göztepe İSMEK için 640 bin TL kira ödendiğini dile getirdi. Benim elimde kontrat var tabii İBB bize 3'er aylık dönemde senede 4 kira ödemesi yapıyor. İlk yıl 25 bin TL 2'nci yıl ise 30 bin TL kira verdi. Burası Göztepe'nin merkezi ve bin 100 metrekare kapalı alan. Kiriş ve kolonlar üzerinde iç alanında ise kolon yoktur. İstenilen her şey yapılabilir. Sonra ben telefonla bizimle iletişim halinde olan İSMEK üst düzey yöneticisiyle görüşerek 'Başkan televizyonda Göztepe'deki kurs için 640 bin TL ödeme yapıldığını belirtiyor. Bizim elimizde kontrat var. Bu kontrat dışında başka bir kontrat mı yapıldı? Bizden para mı çalıyorlar ya da biz mi hırsızlık yapıyoruz?' diye sordum. İSMEK yöneticisi, 'Aman aman sakın dillendirmeyin. Sayın Başkanın televizyonda dili sürçtü. Biz size ne kadar ödeme yapıldığını biliyoruz. Bu yanlışlık için özür dileriz siz de lütfen dillendirmeyin' dedi. Aslında bu bir dil sürçmesi değildi. Kamuoyundan gelen baskılara karşı bir algı çalışması yapmaktı. Buradan gelen kira zaten 9'a bölünüyor. 15 bin biz 4 kardeşe bölünüyor. 15 bin TL'de amcamın 5 oğluna. Biz kişi başı 3 bin 750 lira alıyoruz. Onlar ise 3 bin lira alıyor. Ama kasten böyle bir yalana sarılma olduğunu düşünüyorum."



İSMEK'E AİT 80 KURS MERKEZİ KAPATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'na (İSMEK) ait 80 kurs merkezinin kapatıldı. Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra Türkiye'nin en büyük "Halk Üniversitesi" haline gelen İSMEK'i hedef aldığı belgelendi. 2018-2019 döneminde 271 olan kurs merkezinin 2019-2020 döneminde 191'e düştüğü bildirildi.

AÇILAN KURS SAYISI 19 BİN 457'DEN 6 BİN 339'E DÜŞTÜ

2018-2019 döneminde açılan kurs sayısının 19 bin 457 olduğu, 2019-2020 döneminde açılan kurs sayısının 6 bin 339'e düştüğü öğrenildi. İSMEK'te, 80 kurs merkezinin kapatılmasıyla 13 bin 118 kurs da açılmadı.

İSMEK'TE EĞİTİM ALAN KİŞİ SAYISI 340 BİNDEN 113 BİNE DÜŞTÜ

İSMEK'te 2018-2019 döneminde öğretmen sayısının 3 bin 60 olduğu, 2019-2020 döneminde öğretmen sayısının 986'ya düştüğü öğrenildi. İSMEK'te hizmet veren personel sayısının 4 bin 369'dan 2 bin 230'a düştüğü ifade edildi. İSMEK'te eğitim alan kişi sayısının 340 binden 113 bine düştüğü tespit edildi.