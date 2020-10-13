Anneler artık 7/24 nöbette

Diyarbakır'da terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için evlat nöbeti tutan anneler, artık günün 24 saati oturma eylemini sürdüreceklerini açıkladı. Daha önce sabah başlayan ve akşam saat 17.00'ye kadar oturma eylemi yaphan aileler, önceki gün HDP'lilerin kendilerine yüksek sesli müzik yayını yaparak alay etmesinin ardından yeni bir karar aldı. Karara göre, artık HDP önündeki çadırda günün 24 saati oturma eylemi yapılacak.PKK'nın kaçırdığı oğlu Özkan için aylardır oturma eylemini sürdüren baba Süleyman Aydın, "Biz yüzümüzü HDP il binasına çevirip çocuklarımızı istedik. Onlar da bize yanıt olarak sözde PKK marşını çalıp sesini açtı. Aileler olarak bu durum karşısında onları kınadık. Bu eylem bugüne kadar sabah başlayıp akşam bitiyordu. Bugün onların ailelere karşı yaptığı bu tutum nedeniyle kendi aramızda toplandık. Eylemi bundan sonra HDP önünde 24 saat boyunca ayrılmadan sürdüreceğiz. Ne soğuk ne kar ve yağmur ne de onların tehdidi bizi buradan kaldıramayacaktır. Artık gece-gündüz bu çadırda evlatlarımız için HDP, PKK ve Kandil'e karşı direneceğiz" ifadelerini kullandı. İstanbul'dan 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemi yapan Şevket Bingöl ise tek amaçlarının HDP ve terör örgütü PKK'nın elinden çocuklarını almak olduğunu dile getirdi.HDP il binasında bulunanların ve binaya girenlerin müzik çalarak, işaretle ya da sözlü olarak sürekli kendilerini tahrik ettiklerini ifade eden Bingöl, "Canımız sağ oldukça, çocuklarımızı alana kadar eyleme devam edeceğiz. Biz sustukça onlar bizimle dalga geçmeye başladı. Evladımızı alana kadar 24 saat buradayız. Eylemimiz gece gündüz devam edecek" dedi.İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, dün Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri sevindiren bir açıklama yaptı. Bir ailenin daha evladına kavuşacağı müjdesini veren Soylu, "Diyarbakır annelerinden biri daha direnişinin sonucunu alıyor. Devam inşallah" dedi. Bir yıldır eylemde olan Mehmet Emin Coşkun, oğlu İbrahim Coşkun'un teslim olduğu haberini Soylu'dan aldı. 6 yıl önce, Muğla Üniversitesi'nde eğitim görürken PKK tarafından götürülen Coşkun'un Irak'taki kamptan kaçtığı ve 4 örgüt mensubu ile Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenildi. Coşkun ailesiyle buluşturulacak. Böylece evladına kavuşan aile sayısı 19'a yükselecek.