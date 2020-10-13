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Bir acı haber de 'dan! Sahte içtiği öne sürülen özel güvenlikçi öldü

Son günlerde art arda gelen sahte ölümlerine bir yenisi daha eklendi. ’da, kendi hazırladığı sahte alkolden içtiği iddiasıyla hastaneye kaldırılan  görevlisi M.B. (56), yaşamını yitirdi.Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.10.2020 10:50 Son Güncelleme: 13.10.2020 11:05 ABONE OL
Bir acı haber de Trabzon'dan! Sahte alkol içtiği öne sürülen özel güvenlikçi öldü

Olay, dün Yenimahalle'de meydana geldi. İddiaya göre, bazı karışımlar yaparak, sahte alkol üreten M.B., içkiyi içtikten sonra fenalaştı. Yakınlarının ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan M.B., ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen M.B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. M.B.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.


M.B.'nin, kentte bir kurumda özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Bir acı haber de Trabzon'dan! Sahte alkol içtiği öne sürülen özel güvenlikçi öldü
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