Instagram hikaye story görüntüleyenler neden gözükmüyor? Instagram story hikayeye bakanlar kalktı mı?

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hikaye story görüntüleyenler neden gözükmüyor? Instagram story hikayeye bakanlar kalktı mı?

çöktü mü? Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından birisi olan Instagram'da son dakika sorunu yaşanıyor. Öyle ki, Instagram'ı açan milyonlarca kullanıcı, hikaye (story) ve keşfet kısmında sorunla karşılaşıyor. Kullanıcılar, hikaye durum görüntüleyenleri göremedikleri gibi keşfeti de açamıyor. Hâl böyle olunca, 'Instagram keşfet neden açılmıyor, story durum görüntüleyenler neden görünmüyor?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, Instagram keşfet neden açılmıyor, hikaye görüntüleyenler kalktı mı? İşte, son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 13.10.2020 09:00 Son Güncelleme: 13.10.2020 09:01 ABONE OL
Instagram'da son dakika sorunu! Instagram hikaye story görüntüleyenler neden görünmüyor, keşfet neden açılmıyor? Hikaye görüntüleyenler kalktı mı?

Son dakika haberleri... hikaye görüntüleyen neden görünmüyor ve keşfet neden açmıyor sorusunun yanıtı, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Öyle ki, dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından birisi olan Instagram'ı açanlar, hikaye durum görüntüleyenleri göremediği gibi keşfet sorunu da yaşanıyor.

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya platformu tarafından henüz bir açıklama yapılmazken 'Instagram hikaye (story) görüntüleyenler neden görünmüyor, keşfet neden açılmıyor?' sorusuna cevap aranmaya başladı.

INSTAGRAM KEŞFET NEDEN AÇMIYOR, HİKAYE (STORY) GÖRÜNTÜLEYENLER KALKTI MI?

Edinilen son dakika bilgisine göre, kullanıcılar Instagram'da hikayeye bakanları ve keşfet bölümünün açılmadığı bilgisini paylaşıyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Instagram'da son dakika sorunu! Instagram hikaye story görüntüleyenler neden görünmüyor, keşfet neden açılmıyor? Hikaye görüntüleyenler kalktı mı?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Milyonlarca kullanıcı uygulamada problem olması nedeniyle uygulamayı kullanamıyor. sorununun neden kaynaklandığı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Sorunun ilerleyen dakikalarda düzeleceği tahmin ediliyor. Konuya dair Instagram'dan resmi bir açıklama yapılmadı.

Instagram'da son dakika sorunu! Instagram hikaye story görüntüleyenler neden görünmüyor, keşfet neden açılmıyor? Hikaye görüntüleyenler kalktı mı?

AVRUPA'DA ARIZALAR GÖZÜKÜYOR

Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, 'a özellikle Avrupa ve Amerika genelinde erişim sorunu olduğu görülüyor. Türkiye'de de bazı kullanıcılar sorun yaşadığını belirtiyor.

Instagram'da son dakika sorunu! Instagram hikaye story görüntüleyenler neden görünmüyor, keşfet neden açılmıyor? Hikaye görüntüleyenler kalktı mı?

INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

'a giren kullanıcılar hikayeye bakanları görme ve keşfet bölümüne girememe gibi konularda sorun yaşandığını görüyor. Konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen dakikalarda Instagram'ın normale dönmesi bekleniyor.

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Instagram hikaye story görüntüleyenler neden gözükmüyor? Instagram story hikayeye bakanlar kalktı mı?
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