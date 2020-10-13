Instagram hikaye story görüntüleyenler neden gözükmüyor? Instagram story hikayeye bakanlar kalktı mı?

Son dakika haberleri... Instagram hikaye görüntüleyen neden görünmüyor ve keşfet neden açmıyor sorusunun yanıtı, günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Öyle ki, dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından birisi olan Instagram'ı açanlar, hikaye durum görüntüleyenleri göremediği gibi keşfet sorunu da yaşanıyor.
Sosyal medya platformu tarafından henüz bir açıklama yapılmazken 'Instagram hikaye (story) görüntüleyenler neden görünmüyor, keşfet neden açılmıyor?' sorusuna cevap aranmaya başladı.
Edinilen son dakika bilgisine göre, kullanıcılar Instagram'da hikayeye bakanları ve keşfet bölümünün açılmadığı bilgisini paylaşıyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
Milyonlarca kullanıcı uygulamada problem olması nedeniyle uygulamayı kullanamıyor. Instagram sorununun neden kaynaklandığı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Sorunun ilerleyen dakikalarda düzeleceği tahmin ediliyor. Konuya dair Instagram'dan resmi bir açıklama yapılmadı.
AVRUPA'DA ARIZALAR GÖZÜKÜYOR
Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Instagram'a özellikle Avrupa ve Amerika genelinde erişim sorunu olduğu görülüyor. Türkiye'de de bazı kullanıcılar sorun yaşadığını belirtiyor.
INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?
Instagram'a giren kullanıcılar hikayeye bakanları görme ve keşfet bölümüne girememe gibi konularda sorun yaşandığını görüyor. Konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen dakikalarda Instagram'ın normale dönmesi bekleniyor.