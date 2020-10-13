Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu! 25 şüpheliden 15'i yakalandı
Son dakika gelen habere göre Ankara'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 21'i mahrem imam toplam 25 şüpheliden 15'i yakalanarak gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 13.10.2020 09:52Son Güncelleme: 13.10.2020 09:55ABONE OL
Son dakika haber: Ankara'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 21'i mahrem imam toplam 25 şüpheliden 15'i yakalanarak gözaltına alındı.