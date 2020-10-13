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Son dakika: 'da operasyonu! 25 şüpheliden 15'i yakalandı

Son dakika gelen habere göre 'da, terör örgütü /'nin içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 21'i mahrem imam toplam 25 şüpheliden 15'i yakalanarak gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.10.2020 09:52 Son Güncelleme: 13.10.2020 09:55 ABONE OL
Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu! 25 şüpheliden 15'i yakalandı
Son dakika haber: Ankara'da, terör örgütü FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 21'i mahrem imam toplam 25 şüpheliden 15'i yakalanarak gözaltına alındı.

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Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu! 25 şüpheliden 15'i yakalandı
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