Son dakika: Azerbaycan istihbaratı duyurdu! ‘Yolcu uçağıyla silah sevkıyatı’ iddiasi

Son dakika haberi; Silah sevkiyatında Ermeni devlet yetkililerinin yurtdışı ziyaretlerinde bindikleri hükümete ait uçakların kullanıldığı belirtildi. Hatta Moskova görüşmelerine giden Ermeni heyetin dönüş yolunda kullandığı uçakta da sivil taşımacılıkla ilgili kanunlara aykırı olarak Rus silahları taşındığı öne sürüldü.
SALDIRI İÇİN YOLLANAN 3 SİHA HAVADA VURULDU
Azerbaycan
Savunma Bakanlığı, Tovuz ve Ağdam'a saldırı için yollanan Ermenistan'a ait iki SİHA'nın hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu duyurdu. Bakanlık resmi Twitter hesabından vurulan SİHA'ların görüntülerini paylaştı.
KURTARILAN BÖLGELERE SIZMA GİRİŞİMİ ENGELLENDİ
Ermenistan, kaybettiği mevzileri yeniden işgal etmek için gece Ağdere, Ağdam, Fuzuli ve Cebrail yönünde küçük gruplarla sızma girişimlerinde bulundu. Azerbaycan Ordusu, ateşkesi ihlalin engellenmesi sırasında 1 T-72 tank, 3 Grad füze sistemini imha etti. Ermenistan Ordusu 9. Alayı Hadrut'tan geri çekildi. Alayın 5. taburu zırhlı araçlarını bırakarak kaçtı. 1. Alay'ın daimi mevzilenme noktasında bir yer altı sığınağı imha edildi. Ermeni tabur komutanı Yarbay Arthur Grigoryan öldürüldü.
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