Son dakika haberi: Trump, korona sonrası ilk mitingini yaptı! Adeta coştu: Hepinizi öpebilirim...

TRUMP'TAN ÇILGIN SÖZLER

Trump, Florida'daki mitinginde yoğun ilgi gördü. Trump, kalabalığa şu çarpıcı sözlerle seslendi:

Benimle ilgili iyi bir şey var, hastalığı geçirdim ve şu anda bağışıklığımın olduğunu söylüyorlar. O kadar güçlü hissediyorum ki, şu kalabalığın arasında yürüyebilir, oradaki herkesi öpebilirim.