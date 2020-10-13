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haberi: Trump, korona sonrası ilk mitingini yaptı! Adeta coştu: Hepinizi öpebilirim...

haberi: ABD Başkanı , koronavirüsü yendikten sonra ilk mitingini yaptı. Trump, Biden'ın gerisinde kaldığı iddia edilen Florida eyaletine gitti. 'Kendimi çok güçlü hissediyorum' diyen Trump, mitingde adeta coştu, çılgın ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 13.10.2020 10:32 Son Güncelleme: 13.10.2020 10:39 ABONE OL
Son dakika haberi: Trump, korona sonrası ilk mitingini yaptı! Adeta coştu: Hepinizi öpebilirim...

SON DAKİKA HABERİ: ABD Başkanı , Florida'da destekçilerine seslendi. Trump, koronavirüse yakalanmasının üstünden iki hafta geçmeden sahalara dönmüş oldu. Trump, mitingde enerjisi ile dikkat çekti, kendini güçlü hissettiğini belirtti. Trump'ın, 'Hepinizi öpebilirim' sözleri ise mitinge damga vurdu.

Son dakika haberi: Trump, korona sonrası ilk mitingini yaptı! Adeta coştu: Hepinizi öpebilirim...

TRUMP'TAN ÇILGIN SÖZLER

Trump, Florida'daki mitinginde yoğun ilgi gördü. Trump, kalabalığa şu çarpıcı sözlerle seslendi:

Benimle ilgili iyi bir şey var, hastalığı geçirdim ve şu anda bağışıklığımın olduğunu söylüyorlar. O kadar güçlü hissediyorum ki, şu kalabalığın arasında yürüyebilir, oradaki herkesi öpebilirim.

Son dakika haberi: Trump, korona sonrası ilk mitingini yaptı! Adeta coştu: Hepinizi öpebilirim...

"HERKESE KOCAMAN BİR ÖPÜCÜK VEREBİLİRİM"

Erkekleri ve güzel kadınları öperim, herkese kocaman bir öpücük verebilirim. Eğer başkansan, kendini bodruma kilitleyerek, 'Dünya ile ilgilenmiyorum' diyemezsin. Böyle bir şeyi yenmek insana iyi bir his veriyor.

Son dakika haberi: Trump, korona sonrası ilk mitingini yaptı! Adeta coştu: Hepinizi öpebilirim...

BİDEN'IN ÖNDE OLDUĞU EYALET OLARAK GÖSTERİLİYOR

Trump'ın rakibi Biden'ın gerisinde kaldığı iddia edilen Florida'daki çalışmaları 4 gün sürecek. Trump, burada oy isteyecek, 4 yıl daha başkanlık için güven konuşmaları yapacak.

Son dakika haberi: Trump, korona sonrası ilk mitingini yaptı! Adeta coştu: Hepinizi öpebilirim...

Real Clear Politics isimli kuruluşun, kamuoyu araştırmalarının ortalamalarına dayanarak elde ettiği veriye göre, kilit önemdeki Florida'da fark Biden lehine 3.7.

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Son dakika haberi: Trump, korona sonrası ilk mitingini yaptı! Adeta coştu: Hepinizi öpebilirim...
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