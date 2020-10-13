Son dakika haberler: Adnan Oktar'ın 'kedicikler'i çileden çıkardı! Denemedikleri yol kalmadı, Çince site bile kurdular...

Adnan Oktar suç örgütünü deşifre eden eski mürit Özkan Mamati'nin kediciklerle başı dertte. Kediciklerin kendisini yıldırmak ve davadan caydırmak için her yolu denediğini anlatan Özkan Mamati, "46 kadın taciz, iftira, tehdit gibi suçları isnat ederek hakkımda 63 uzaklaştırma kararı çıkardı. Hakkımda Çince bile iftira sitesi kurdular" dedi.

Adnan Oktar Suç Örgütü'nü çökerten isimlerden biri Özkan Mamati'ydi. Örgüte 2000 yılında henüz 18 yaşındayken katıldı, 18 yıl boyunca da mürit oldu. Ancak sonunda kendi tabiriyle, 'kaşıkla tünel kazmak gibi' dediği şeyi yaparak örgütle bağlarını koparttı. Mamati'nin itirafları, Adnan Oktar'ın da yargılandığı 238 sanıklı davanın önemli delilleri arasında yer aldı. Mamati davanın ilk müştekisiydi. Ancak o günden sonra başına gelmeyen kalmadı. Tüm zamanını adliyelerde geçirmesine neden olan olaylar, örgütün hukuku nasıl kullandığını gösterdi. Mamati başına gelenleri şöyle anlattı: