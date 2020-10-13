Son dakika: Hükümet düğmeye bastı! Güvenli yargı için stratejik 4 hamle

HİZMET ÖNCESİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİM

Hâkim ve savcıların meslek öncesi ve meslek içi kaliteli ve verimli eğitimleri için Türkiye Adalet Akademisi gerekli alt yapıyı kurdu. Akademinin Müfredatı güncellendi, eğitim platformu oluşturuldu uygulama adliyesi ile savcılık uygulamaları atölyesi kuruldu. Hukuki argümantasyon, metodoloji ve hukuk felsefesi dersleri konularak hukuku derinliklerinin arttırılması hedeflendi.

Uygulama adliyesinde, gerçek bir adliye gibi tüm üniteler yer alıyor, UYAP ve SEGBİS altyapıları bulunuyor. Savcılık işlemleri uygulama atölyesinde de yaralama, öldürme, intihar, trafik kazası gibi olay yeri simulasyonları ile olay yeri inceleme, talimat verme gibi uygulamaların yapılıyor.