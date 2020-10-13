Son dakika: Hükümet düğmeye bastı! Güvenli yargı için stratejik 4 hamle

Adalet hizmetlerinde kalitenin arttırılması için iyi eğitim görmüş, hukuki altyapısı sağlam, güncel gelişmeleri takip eden, yorumlama yeteneği gelişmiş ve doğru sonuca ulaşan hukukçular yetiştirilirken vatandaşın yargıya güveni sağlanacak. Yargının her alanında 2 yıl staj yapacak adaylar, adliye koridorlarındaki gerçekleri görüp, yaşadıktan pratik bilgi ve beceri kazandıktan sonra ve sonra hakim veya savcı olacak.
15 Temmuz FETÖ'nin hain darbe girişiminin ardından yargıdan 4 bine yakın FETÖ'cü hakim, savcı görevden uzaklaştırıldı. Aradan geçen 4 yıl içinde FETÖ'den arındırılan yargıya yeni hukukçular alınmasıyla açık kapanma noktasına geldi. Kritik dönemde Açığı kapatmak için de hakim ve savcı adaylarına bir yıl staj yaptırılmaya çalışıldı.Adalet Bakanlığı'nın bundan sonraki hedefi ise adayların staj süresini iki yıla çıkararak tam donanımlı hakim ve savcı yetiştirmek,yargıda vatandaş odaklı bir anlayış, etkin, hızlı ve kırtasiyecilikten uzak bir sistem oluşturmak.
Hakim ve savcı adayları 4 ana esas üzerinden yetiştirilecek. İşte bu esaslar;
BAŞARI SIRALAMASI YÜKSELTİLECEK
Üniversitelerde 190 bin olan başarı sıralaması 125 bine yükseltildi. 125 bin arasına girmeyi başarabilen adaylar, hukuk fakültelerine kayıt yaptırabilme hakkını kazandılar. Adalet Bakanlığı önümüzdeki öğretim yılında başarı sıralamasının 100 bine yükseltilmesi için YÖK'e başvurdu. YÖK'ün teklife olumlu baktığı belirtiliyor.YÖK kabul ettiği taktirde önümüzdeki yıl hukuk fakültelerini tercih edecek adayların başarı sıralaması 100 bin'den başlayacak.
HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI OLACAK
2020/2021 öğretim yılından itibaren hukuk fakültelerinden mezun olanlar
"hukuk mesleklerine giriş sınavı"na girecek. Hakim, savcı, avukat ve noter olabilmek için bu sınavdan başarılı olmak gerekecek, Başarılı olanlar avukatlık stajına başlayacaklar ya da hakim, savcı, noter olabilmek için açılan sınavlara girebilecek.
HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI GELİYOR
Adaylar, mesleğe hakim veya savcı yardımcısı olarak önce adliyelerde görev yapacak ve aktif katılımda bulunacak. Böylece mesleğe yeterli tecrübe sahibi olarak başlamaları sağlanacak. Adliye koridorlarının tozunu yatacak adaylar, İfade almadan duruşmaların icrasına, keşif yapılmasından mevzuata kadar her konuda bilgi sahibi olacak.Hakim ve savcılarının işleri kolaylaştırılırken sistemin rahatlatılması sağlanacak, yargının yükü azaltılacak. Bu yugulama kanun değişikliği gerektiği için siyasi partilerle mutabakat sağlandı. Önümüzdeki günlerde TBMM'ye yasa teklifi sunulacak.
HİZMET ÖNCESİ VE HİZMET İÇİ EĞİTİM
Hâkim ve savcıların meslek öncesi ve meslek içi kaliteli ve verimli eğitimleri için Türkiye Adalet Akademisi gerekli alt yapıyı kurdu. Akademinin Müfredatı güncellendi, eğitim platformu oluşturuldu uygulama adliyesi ile savcılık uygulamaları atölyesi kuruldu. Hukuki argümantasyon, metodoloji ve hukuk felsefesi dersleri konularak hukuku derinliklerinin arttırılması hedeflendi.
Uygulama adliyesinde, gerçek bir adliye gibi tüm üniteler yer alıyor, UYAP ve SEGBİS altyapıları bulunuyor. Savcılık işlemleri uygulama atölyesinde de yaralama, öldürme, intihar, trafik kazası gibi olay yeri simulasyonları ile olay yeri inceleme, talimat verme gibi uygulamaların yapılıyor.
HAKİM VE SAVCI ADAYLARINA 2 YIL STAJ
Hakim ve savcı adaylarını mesleğe hazırlık döneminde daha da güçlendirmek için staj süresi 2 yıla çıkarıldı. Adaylar adliyelerde ve Türkiye Adalet Akademisinde eğitim alıyor. 29 Aralık 2019 yılında yapılan sınavdan itibaren kazananlar 2 yıl staja tabi tutuluyor.
CÜBBEDEN ÖNCE HAYATI ÖĞRENECEKLER
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül:
Kanun Meclisten geçtiği zaman hakim ve savcı yardımcılığı görevine başlayan adaylar, bu görevlerinde gerekirse 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl kalıp adliye koridorlarının tozunu yutacak, vatandaşlarla diyalog kuracak, hukuk muhakemesini pekiştirecekler. Boşanma davalarına girecekler, tedbir kararı aldıramadığı için ertesi gün şiddet görmüş öldürülmüş kadınların dramını görecekler. Yargıtay içtihatlarını, AİHM kararlarını, anayasal mevzuatı öğrenecekler. İyice pekiştikten sonra cübbeyi giyecek tam yetişmiş hakim ve savcı olarak görev yapacaklar.