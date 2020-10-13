Son dakika: Önce saçlı girdi, bir gün sonra saçlarını kestirdi! Binbir surat kalpazan

GÖZLÜK TAKIP ŞORT GİYDİ



Bu arada polis zanlılardan Mahir Y.'nin tanınmamak için sürekli kıyafet değiştirdiğini belirledi. Mahir Y. eczanede dolarla ilk alışveriş yapmaya geldiğinde uzun saçlı ve gözlüksüzken, ikinci kez sahte dolarla alışveriş yaparken ise saçlarını kestirip gözlük taktığı ve şort giydiği görüldü.