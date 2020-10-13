Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Yıldırım 3 operasyondan flaş haber: 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Yıldırım 3 operasyondan flaş haber: 6 terörist etkisiz hale getirildi

kırsalında, Yıldırım 3 operasyonu kapsamında; bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Giriş Tarihi: 13.10.2020 23:11 Son Güncelleme: 13.10.2020 23:31 ABONE OL
Son dakika: Yıldırım 3 operasyondan flaş haber: 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 Operasyonu kapsamında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

AYRINTILAR GELİYOR...

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Yıldırım 3 operasyondan flaş haber: 6 terörist etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA