TBMM Başkanı Şentop'tan son dakika 'Erken seçim' açıklaması!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan son dakika açıklamaları geldi. Şentop, Enis Berberoğlu'yla ilgili AYM kararı ve erken seçim hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Enis Berberoğlu hakkında AYM kararının değerlendiren Şentop "Bizim baktığımız kesin hükmün varlığıyla ilgili yeni bir karar çıktığında şüphesiz değerlendireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nde kanunlara göre davranılmaktadır. İfade hürriyeti vardır. Sonuç itibarıyla Anayasa iç tüzük ve kanunlara göre bakıp karar vermek durumundayız. Ancak kesin hüküm verildiğinde değerlendirme yapılır." dedi.

KARARIN GECİKTİĞİ DOĞRU

AYM kararının geciktiği konusunda bir soruya da cevap veren Şentop, "Anayasa Mahkemesi'nin kararının geciktiği konusu doğrudur. Daha hızlı ve kısa zamanda karar vermesini sağlayacak düzenlemeler gerçekleştirilebilir. Yaklaşık iki yıl geçti. Yargıtay'ın kararı bir kararsa AYM'nin kararı da bir karardır. Buna göre değerlendirilir." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ DÖNEMİN KÖTÜ ALIŞKANLIKLARINDAN BİRİ!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop muhalefetin gündeme getirdiği erken seçim tartışması hakkında da açıklamalarda bulundu. Şentop, 'Erken seçim tartışmaları hakkında daha önce daha kolay karar verilebiliyordu. Bu hükümet sistemi değişikliğinin en önemli sebeplerinden biri de Türkiye'de sık sık seçim yapılmasıydı. Ya Cumhurbaşkanı bir karar alabilir ya da TBMM karar alabilir. 360'ın üzerinde bir sayı gerekir.' dedi.

Şentop ayrıca "Erken seçim kararı almanın çok çok zor olduğu kanaatindeyim. Erken seçim konusu, önceki sistemin bazı kötü alışkanlıklarıdır. Bu sistemde bu anlamda bir adım atabilmek zorlaştırılmıştır. Bu sistemin bir özelliğidir bu. Türkiye'de bundan sonra seçim zamanında yapılır." diye ekledi.