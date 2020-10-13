Türkiye Hikmet'i konuşuyor! AK Parti'den anlamlı destek

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Vildan Polat, 'Kim Milyoner Olmak İster' programındaki başarısıyla dikkat çeken Hikmet Karakurt'u makamında kabul etti.

Kendisi de Karakurt gibi Şanlıurfalı olan Polat, 22 yaşındaki Karakurt ile görüşmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Polat; "Performansı ve sempatik tavrıyla hepimizin yüzünde tebessüm oluşmasını sağlayan, 22 yaşındaki hemşehrimiz Hikmet Karakurt kardeşimizin gayreti ve samimiyeti gerçekten hepimizi çok etkiledi. Biz de kendisiyle bir araya geldik ve yaptığımız görüşmede, hayatını kardeşlerine adayan fedakâr bir ağabey olduğu, 7 kardeşiyle beraber tarım işçisi olarak çalıştığını ve hayatından detayları kendisinden dinleyince bir kez daha gurur duydum." dedi.

HAYALİ GERÇEK OLACAK

Karakurt'un en büyük hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanışmak olduğunu aktaran Polat, "Biz de hayalini gerçekleştirmek için Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşüp, kardeşimizin tanışma talebini bizzat ileteceğim." şeklinde konuştu.

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HİKMET'İN KARDEŞLERİNE AK PARTİ'DEN EĞİTİM DESTEĞİ

Polat açıklamasını şöyle sürdürdü: "Bu süreçten sonra hem Hikmet'in hem de kardeşlerinin eğitimlerini tamamlamaları için her türlü desteği vereceğiz, ayrıca kekemelik tedavisi için kardeşimizi gerekli merkezlere yönlendirdik ve bununla beraber, ben; evladımızın rol model oluşturabileceğini düşünüyorum azmini ve başarısını yaşıtlarına aktararak örnek teşkil etmesini çok istiyorum. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle gerekli görüşmeleri gerçekleştirip, Hikmeti alanında profesyonel eğitimci hocalarımızla beraber, seminerler vererek öğrenci kardeşlerimizle buluşturmak istiyorum."

Polat ile görüşmesi hakkında Hikmet Karabulut ise, Vildan Polat hanımefendi beni tebrik etti. Bundan böyle bana yardımcı olacağını söyledi. Benim de en büyük hayalim Cumhurbaşkanı ile tanışmaktır. Vildan Hanım bana söz verdi, Cumhurbaşkanı ile tanıştıracağını söyledi. Kendisine çok teşekkür ediyorum." dedi.