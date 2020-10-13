Yüklü miktarda parayla yakalanan FETÖ'cülerden 11'i tutuklandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından geçen hafta Cuma günü eş zamanlı olarak örgütün firari şüphelilerinin saklandığı 'gaybubet' adı verilen evlere baskınlar düzenlendi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Ayrıca firari şüphelilerin sahte kimlikler kullandıkları anlaşıldı. Evlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda cep telefonu, deterjan kutusunda çok sayıda gizlenmiş SIM kart, peynir kutusuna gizlenmiş rulo halinde dolar ve euro ele geçirildi. Ele geçirilen paraların 18 bin 720 dolar, bin 250 euro ve 58 bin TL olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLERDEN 11'İ TUTUKLANDI

Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, aralarında Kütahya'da örgütün 'para kasası' olduğu tespit edilen ve örgütün öğrenci yurdunda muhasebecilik yapan Y.U., Adana ablası olduğu belirtilen E.K., Kütahya ablası N.T. ve Polis Akademisi abisi olduğu iddiasıyla aranan S.Ç.'nin de olduğu 11 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.