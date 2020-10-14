AYM üyesi Engin Yıldırım'ın skandal mesajına sert tepki

AnayasaMahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım'ın, CHP'li Enis Berberoğlu'na ilişkin verilen karar sonrası Twitter'dan AYM binasının fotoğrafını kullanarak yaptığı "Işıklar yanıyor" paylaşımı büyük tepki çekti.Yıldırım'a sosyal medyadan tepki gösteren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Vesayet özlemi içinde olanlar, hukuk adına konuşma ehliyetini yitirirler. Işıkları millet açar, millet kapatır" ifadesini kullandı.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "AYM üyeleri arasında belli ki vesayet özlemi çekenler var. Kimse merak etmesin, milletimiz feraset sahibidir, lüzumsuz ışıkları söndürmeyi bilir" diye konuştu.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de şunları kaydetti: "Cunta ağzıyla konuşanların anayasal düzenimizi hedef almasına müsaade etmeyeceğiz.AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Hiçbir kurum ya da kişi milli iradeye gözdağı veremez" dedi.AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu saçma ve ucuz trollüğe önce AYM Başkanı ve diğer AYM üyeleri 'dur' demelidir' açıklamasını yaptı.MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise "Bu darbeyi çağrıştıran ve ima eden vahim bir açıklamadır. Bu AYM üyesi derhal istifa etmelidir" dedi.MHP Milletvekili Halil Öztürk'ün tepkisi de sert oldu: "Bu dil hukuk üzerinden tehdit vurgusudur, kabul edilemez."Tepkilerin hızla büyümesi üzerine geri adım atan AYM üyesi Yıldırım, bu kez "Işıklar yanıyor' derken hukukun ışığını kastettim, başka ışıkları değil" dedi.İçişleri Bakanlığı'ndan da Yıldırım'a sosyal medyadan gönderme geldi. "Işıklarımız hiç sönmüyor" paylaşımına eklenen görsellerde, bakanlık binasının ışıklarının yanması dikkat çekti.