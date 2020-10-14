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Emir Subayı Öztürk serbest kaldı savcılık itiraz etti!

Ege Ordusu Komutanı eski emir subayı sevk edildiği 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı. Hakimlik, Öztürk’ün halihazırda ankesörlü telefondan periyodik bir şekilde aranması nedeniyle yargılandığını gerekçe gösterdi. Savcılık ise Öztürk’ün darbe girişimine katılan eski T. ile ardışık arandığına ilişkin tespitin yeni yapıldığını ve yargılandığı davanın konusu olmadığına dikkat çekerek Öztürk hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talebiyle İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne itirazda bulundu.

HANİFE AKLİMAN HANİFE AKLİMAN
Giriş Tarihi: 14.10.2020 16:35 Son Güncelleme: 14.10.2020 16:51 ABONE OL
Emir Subayı Öztürk serbest kaldı savcılık itiraz etti!

Mahkeme yeni delili görmezden geldi

FETÖ üyeliğinden tutuklu yargılanırken geçtiğimiz ay ev hapsi şartıyla tahliye edilen Ege Ordusu Komutanının eski emir subayı Binbaşı Fevzi Öztürk dün yeniden gözaltına alındı. Hakkında yeni ve ek deliller ortaya çıktığı belirtilen Öztürk, tutuklama talebiyle sevk edildiği İzmir Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından şaşırtıcı bir kararla serbest bırakıldı. Hakimlik kararında Öztürk hakkında ankesörlü telefonla periyodik bir şekilde aranmasından dolayı hali hazırda süren bir yargılama olduğu, yeni bulunan delilin yargılandığı mahkemeye gönderilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

YENİ DELİLİ GÖRMEZDEN GELDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ise İzmir Nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin Öztürk hakkında verdiği serbest bırakma kararına itiraz etti. İtiraza bir üst hakimlik olan İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliği inceleyecek. Savcılık yaptığı itirazda Öztürk hakkında MİT'le Savcılığın koordineli bir şekilde gerçekleştirdiği periyodik şekilde ankesörlü telefon kullandığına ilişkin tespitlerin yapıldığı vurgulanırken, bu tespitlerin Öztürk'ün yargılandığı davanın konusu olmadığı, yeni ek ve delil vasfında bulunduğu ifade edildi.

DARBECİ YÜZBAŞI'YLA ARDIŞIK ARANDI

Savcılığın MİT'le koordineli bir şekilde tespit ettiği deliller arasında, Öztürk'ün 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle KHK ile meslekten ihraç edilen eski piyade Yüzbaşı Selçuk T. ile ardışık bir şekilde ankesörlü telefondan aranması yer alıyor. Bu tespitin Öztürk'ün yargılandığı davadaki tespitlerle ayrı olduğuna vurgu yapan savcılık, yaptığı itirazda Öztürk hakkında 'tutuklamaya yönelik yakalama kararı' çıkarılmasını da talep etti.

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Emir Subayı Öztürk serbest kaldı savcılık itiraz etti!
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