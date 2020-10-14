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FETÖ imamı, ’li bürokratları ihya etmiş

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ
Giriş Tarihi: 14.10.2020 ABONE OL
FETÖ imamı, CHP’li bürokratları ihya etmiş
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan'ın ihale aldığı CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi daire başkanlarına yüklü miktarda para gönderdiği tespit edildi. MASAK raporlarına göre Karaarslan; Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kurucu Genel Sekreteri ve halihazırda Teftiş Kurulu Başkanı olan Önder Yeğen'e 22 bin lira, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin eski Genel Sekreteri Ahmet Uğur Cebeci'ye 6 bin 500 lira, belediyede müfettişi olan Hüseyin Soylu'ya 13 bin 600 lira, Genel Sekreter Yardımcısı Özlem Bayraktaroğlu'na 150 bin lira transfer etti.
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FETÖ imamı, CHP’li bürokratları ihya etmiş
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