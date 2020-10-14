Fransa’nın AGİT Minsk Grubu’ndan çıkarılması için BM’ye başvuru

Türkiye-Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV), Ermenistan-Azerbaycan savaşında tarafsızlığını kaybeden Fransa'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eşbaşkanlığının düşürülmesi için Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde girişimde bulunacak. Vakıf Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, "Fransa'nın yanlı tavrı hukuken tarafsızlığını ortadan kaldırmıştır. Dolayısıyla Fransa, Dağlık Karabağ sorununun çözümünde görev almamalı ve AGİT Minsk Grubu'ndan çıkarılma- lı. 2011 yılında yaptığımız başvurunun aynısını fiili olarak tekrar hayata geçireceğiz. Süreci başlattık" dedi.