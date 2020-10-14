İBB’nin izin verdiği MKM’nin arşivi PKK propagandasıyla dolu

- 2019 Diyarbakır: HDK Eş Sözcüsü Sedat Şenoğlu'nun PKK elebaşı için 'Sayın Abdullah Öcalan' ifadelerini kullandığı, "Bijî Serok Apo" sloganlarının atıldığı Nevruz etkinliğinde MKM'ye bağlı Koma Pel de yer aldı.

- 12 Şubat 2020: Mezopotamya Dil ve Kültür Araştırma Derneği (MED-DER) ve MKM, Öcalan üzerindeki tecride dikkat çekmek ve komployu kınamak iddialarıyla Amed Şehir Tiyatrosu'nda açıklama yaptı. Açıklamaya, Tutuklu Aileleriyle Yardımlaşma Derneği (TUAY-DER), Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA-DER), Özgürlükçü için Hukukçular Derneği (ÖHD), HDP ve ESP İl yöneticileri de katıldı.

- 20 Temmuz 2020: MKM yıllardır faaliyet sürdürdüğü İstanbul'daki binasından çıkarıldı. MKM çalışanları, binanın önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya HDP Milletvekili Hüda Kaya, HDP MYK üyesi Ferhat Encü, HDP İl Eşbaşkanı Elif Bulut ve Kürt Araştırmalar Derneği Eşbaşkanı Eyüp Subaşı da katıldı.