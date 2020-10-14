Memuriyetten atılan isimler, CHP'li İBB'de böyle işe alınıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclisi 2'nci oturumu dün Avrasya Gösteri Merkezi'nde Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul Başkanlığı'nda toplandı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü esnada sözleşmeli sanatçıların vizeleme işleminin yapılması tartışıldı. CHP grubu, "AK Parti grubu bazı isimlerin üstünü çiziyor" dedi.

Bu söz üzerine söz alan İBB Hukuk Komisyon Başkanı Muhammet Kaynar, İBB yönetimin Şehir Tiyatroları'na İSPER üzerinden personel alımları yaptığını belirtti. Kaynar yaptığı konuşmada, "Sözleşmeli personeller zaten rutin olarak vizelendiriliyor. Burada şu anda yapılmak istenen yeni sanatçıların alınması işlemidir. Hem pandemi dönemindeyiz zaten herhangi bir şekilde bir faaliyet yok mevcut sanatçılar zaten boşta bekletiliyor onlarla ilgili de herhangi bir görevlendirme söz konusu değil. Ama kademe kademe buralara yerleştirmelere devam ediliyor. Yani engellenmeye çalışılan şey buraların hızlı bir şekilde kadrolaşmasının önüne geçilmesidir. Yoksa orkestralar şube Müdürlüğünün mevcut sanatçılar ile ilgili herhangi bir sorun yoktur. Burada sanatçı olarak teklif edilen kişilerin bazılarının sanatçı da değil, maliyeci, muhasebeci, tarihçi falan var ve sanatçı kadrosundan buralara alınmaya çalışılıyor.

Şu anda şehir tiyatrolarında 253 sanatçı var. 137 kişi kadroda. 560 kişi ise İSPER üzerinden almışlar. Yani düşünün 253 sanatçı var, 137'si kadrosunda bunlardan sadece 40 kişiye görev vermişler. Geriye kalan yaklaşık 100 kişi boşta bekliyor üzerine ilaveten 160 kişiyi de İSPER'den almışlar. 10 adet işçi kadrosunda olup sahne alan sanatçı var. 550 kişi sahne alabilecek sanatçı var iken 40 kişiye görev vermişler. Büyükşehir Belediyesi'nin sanatçıları boşta bekletiliyor. Bunun yanında 36 oyun dışarıdan satın alınmış. Şehir Tiyatroları'nın kendi ürettiği sadece 6 oyun var. Bunlardan da şu anda 3 tanesi sahneleniyor. Aslında 'engelleniyor' lafı bir bahane. Bunların çalışma falan gibi bir niyeti yok buralara söz verilen bazı örgütlerden gelen isimler var. Onların buralara doldurulma çalışılması gibi bir durum söz konusu. Biz de buna elimizden geldiği kadar engel olmaya çalışıyoruz" dedi.

'MEMURİYETTEN ATILMIŞ İSİMLER İSPER'DEN ALINIYOR'

İBB iştiraki İSPER'in görevinin güvenlik, temizlik ve diğer saha personeli temin etmek olduğuna değinen Kaynar, "Sanatçı olmayan kişiler İSPER üzerinden sanat kadrosuna dahil edilmek isteniyor. Mesela B.B adlı şahıs maliyeci, O.A. adlı şahıs tarihçi ama orkestraya alınmak isteniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndaki 150 tecrübeli, dünya değeri olan sanatçıların önünü açın da sanat yapsınlar. Koymuşsunuz bir tane sanattan anlamayan Genel Sanat yönetmenini işi gücü dışarıya oyun paslamak. Genel Sanat Yönetmenine bir baksınlar, satın alınan oyunlara baksınlar. Satın alınan oyunlarda 150 sanatçıdan kaç tanesine bu yıl görevlendirme yapmışlar. Geçen yıl ve bu yıl sadece 10 tane sanatçıya görevlendirme verilmiş diğer sanatçılar boşta bekletiliyor. İSPER üzerinden sanatçı alımı diye bir şey olmaz. Bu şirket güvenlik personeli, temizlik personeli gibi işler için personel alan bir şirket. Memuriyetten atılmış olan insanlar İSPER üzerinden personel olarak alınmaya çalışılıyor.