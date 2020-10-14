Oruç Reis’i Barış Kartalı'na emanet! Ne havadan ne karadan affetmiyor

Doğu Akdeniz'de sondaj ve sismik araştırma faaliyetlerine hız veren Türkiye, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni Antalya Kaş'ın karşısında bulunan Meis Adası'nın güneyinde görevlendirdi. Sismik araştırma çalışmalarını 22 Ekim'e kadar sürdürecek olan Oruç Reis'in sahalara dönmesinin ardından Atina'nın, silahlı kuvvetlerini alarm durumuna getirdiği öğrenildi.

KARA VEYA HAVADAN GELEN TEHDİTLERE KARŞI UYARIYOR

Yunan medyası, Milli Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos'un da yurt dışı ziyaretini yarıda keserek ülkeye döndüğü bilgisini verdi. Yunanistan cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, Türkiye'den dün dikkat çeken bir NOTAM (havacılara uyarı) duyurusu geldi. NOTAM'a göre, Fethiye-Kemer bölgesinde 13-19 Ekim tarihleri arasında AWACS (HİK) uçakları 31 bin feet irtifada uçuş yapacak. "Barış Kartalı" olarak da bilinen E-7T Havadan Erken Uyarı ve Kontrol Uçağı (HİK), gelişmiş radar teknolojisi sayesinde havadaki tüm hareketliliği komuta merkezlerine ve havadaki diğer uçaklara bildiriyor. Kara veya havadan gelecek tehditlere karşı diğer uçakları uyarıyor.