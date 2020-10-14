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Putin'den 'daki ikinci Kovid-19 aşısıyla ilgili son dakika açıklaması

Son dakika haberi... Devlet Başkanı , ülkesinde geliştirilen ikinci Kovid-19 aşıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Rusya’nın aşı çalışmalarında bugün "sevindirici bir haber" aldıklarını belirten Putin, "Novosibirsk’teki Vektör Araştırma Merkezi, bugün Kovid-19'a karşı geliştirdikleri 'EpiVakKorona' adlı aşıyı tescil etti" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 14.10.2020 15:59 Son Güncelleme: 14.10.2020 16:22 ABONE OL
Putin'den Rusya'daki ikinci Kovid-19 aşısıyla ilgili son dakika açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik geliştirilen ikinci aşının da tescillendiğini bildirdi.

Putin, video konferans yoluyla yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkesindeki Kovid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın aşı çalışmalarında bugün "sevindirici bir haber" aldıklarını belirten Putin, "Novosibirsk'teki Vektör Araştırma Merkezi, bugün Kovid-19'a karşı geliştirdikleri 'EpiVakKorona' adlı aşıyı tescil etti." diye konuştu.

Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus Kovid-19 aşısı, 11 Ağustos'ta tescil edilmişti.

RUSYA ULUSLARARASI UÇUŞLARI ARTTIRIYOR

Öte yandan Rusya, Kovid-19 salgını nedeniyle iptal ettiği bazı uluslararası uçuşları yeniden başlatıyor.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in kararıyla Rusya ile karşılıklı olarak Sırbistan, Küba ve Japonya uçuşları tekrar başlayacak.

Ayrıca Rusya'dan Belarus, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Maldivler'e uçuş sayılarının da karşılıklı olarak artırıldığı bildirildi.

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Putin'den Rusya'daki ikinci Kovid-19 aşısıyla ilgili son dakika açıklaması
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