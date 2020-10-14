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Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den çarpıcı açıklamalar!

Son dakika haberi... hesabı üzerinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 14.10.2020 18:05 Son Güncelleme: 14.10.2020 18:10 ABONE OL
Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den çarpıcı açıklamalar!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Devletimizin güçlü bir iradesi ve güçlü bir ordusu vardır. Bizi kimse durduramaz. Doğru bir yoldayız ve sonuna kadar bu yolda gideceğiz" diyen Aliyev, şunları ifade etti:

SADECE BÖLGE DEĞİL DÜNYA DEĞİŞECEK

"Savaş bittiğinde sadece bölge değil dünya değişecek. Herkes gücümüzü gördü. Bölgede stratejik bir manzara, yeni bir stratejik vizyon şekillendirmeliyiz. Savaştan sonra Azerbaycan ve bu bölge için yeni bir dönem başlayacak."

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Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den çarpıcı açıklamalar!
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