Son dakika haberi: Türkiye'de corona virüs son durum tablosu! Fahrettin Koca 14 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı!

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 14 Ekim corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 14 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...
Son dakika! 14 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı. Bakan Koca il il o rakamları açıkladı | Video
14 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ
TEST SAYISI: 115.328
HASTA SAYISI: 1.671
VEFAT SAYISI: 57
İYİLEŞEN SAYISI: 1.396
DÜNKÜ VERİLER
TEST SAYISI: 114.992
HASTA SAYISI: 1.632
VEFAT SAYISI: 62
İYİLEŞEN SAYISI: 1.314
TEDBİRLERE BİRLİKTE UYARAK VİRÜSÜN ÖNÜNE GEÇEBİLİRİZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 1.632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1.416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin.