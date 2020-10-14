SON DAKİKA: Türkiye Kadir Şeker davasına kilitlendi! Beklenen karar günü geldi...

Konya'da parkta şiddet gören kadını kurtarmaya çalışırken katil olan 20 yaşındaki Kadir Şeker, 4. kez hakim karşısına çıkıyor. Duruşmada karar çıkması bekleniyor.

Konya'da 5 Şubat'ta Piri Reis parkında sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırarak küfürler eden ve kamelyayı yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, boğuşma sırasında Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. Kadir Şeker Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 4. kez hakim karşısına çıkıyor. Duruşmada yapılacak son savunmaların ardından karar çıkması bekleniyor.

Son dakika haberi: Kadir Şeker bugün 4'üncü kez hakim karşısına çıkıyor. Şeker, Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engellemek isterken yaşanan arbedede Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü. Şeker, 'Kasten adam öldürme' suçundan tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla, 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor. Türkiye'nin konuştuğu davada bugün karar çıkması bekleniyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...