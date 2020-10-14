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SON DAKİKA: Türkiye davasına kilitlendi! Beklenen karar günü geldi...

Son dakika haberi: bugün 4'üncü kez hakim karşısına çıkıyor. Şeker, Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engellemek isterken yaşanan arbedede Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü. Şeker, 'Kasten adam öldürme' suçundan tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla, 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor. Türkiye'nin konuştuğu davada bugün karar çıkması bekleniyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

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Giriş Tarihi: 14.10.2020 08:53 Son Güncelleme: 14.10.2020 09:16 ABONE OL
SON DAKİKA: Türkiye Kadir Şeker davasına kilitlendi! Beklenen karar günü geldi...

Konya'da parkta şiddet gören kadını kurtarmaya çalışırken katil olan 20 yaşındaki , 4. kez hakim karşısına çıkıyor. Duruşmada karar çıkması bekleniyor.

Konya'da 5 Şubat'ta Piri Reis parkında sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırarak küfürler eden ve kamelyayı yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, boğuşma sırasında Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. Kadir Şeker Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 4. kez hakim karşısına çıkıyor. Duruşmada yapılacak son savunmaların ardından karar çıkması bekleniyor.

Son dakika haberi: Kadir Şeker bugün 4'üncü kez hakim karşısına çıkıyor. Şeker, Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engellemek isterken yaşanan arbedede Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü. Şeker, 'Kasten adam öldürme' suçundan tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla, 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor. Türkiye'nin konuştuğu davada bugün karar çıkması bekleniyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: Türkiye Kadir Şeker davasına kilitlendi! Beklenen karar günü geldi...

Konya'da Ayşe Dırla isimli kadını darp ettiği öne sürülen Özgür Duran'ı engellemeye çalışan bugün son kez hakim karşısına çıkıyor. Cezaevinde tutuklu bulunan Kadir Şeker için bugün karar çıkması bekleniyor. Şeker, 'Kasten adam öldürme' suçundan tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla, 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor.

SON DAKİKA: Türkiye Kadir Şeker davasına kilitlendi! Beklenen karar günü geldi...

TÜRKİYE BU OLAYI KONUŞTU

olayı Türkiye'nin en çok konuştuğu olaylar arasında yer alıyor. Özellikle sosyal medyada büyük bir kısım Kadir Şeker'in kadını korumak istediği, bu nedenle olaya karıştığını belirterek, 'serbest' kalması gerektiğini savunurken, bir kısım ise olayın cinayet olduğu görüşünde birleşiyor. Davadan çıkacak karar merakla bekleniyor.

SON DAKİKA: Türkiye Kadir Şeker davasına kilitlendi! Beklenen karar günü geldi...

NE OLMUŞTU?

Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe Dırla evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen de olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran, hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

SON DAKİKA: Türkiye Kadir Şeker davasına kilitlendi! Beklenen karar günü geldi...

İDDİANAMEDE 'TAHRİK' DETAYI

Soruşturma sonunda hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede yargılamanın ömür boyu hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

SON DAKİKA: Türkiye Kadir Şeker davasına kilitlendi! Beklenen karar günü geldi...

Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Şeker hakkında Cumhuriyet Savcısı da mütalaasında iddianameye bağlı kalarak suçun ağır tahrik altında işlendiğini belirterek, 'kasten adam öldürme' cezasının en alt sınırdan, tahrik indiriminin de en üst sınırdan verilmesi talep edildi.

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SON DAKİKA: Türkiye Kadir Şeker davasına kilitlendi! Beklenen karar günü geldi...
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