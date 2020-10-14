SON DAKİKA: Türkiye Kadir Şeker davasına kilitlendi! Beklenen karar günü geldi...

Konya'da parkta şiddet gören kadını kurtarmaya çalışırken katil olan 20 yaşındaki Kadir Şeker, 4. kez hakim karşısına çıkıyor. Duruşmada karar çıkması bekleniyor.
Konya'da 5 Şubat'ta Piri Reis parkında sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırarak küfürler eden ve kamelyayı yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, boğuşma sırasında Duran'ı kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. Kadir Şeker Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 4. kez hakim karşısına çıkıyor. Duruşmada yapılacak son savunmaların ardından karar çıkması bekleniyor.
Son dakika haberi: Kadir Şeker bugün 4'üncü kez hakim karşısına çıkıyor. Şeker, Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı engellemek isterken yaşanan arbedede Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü. Şeker, 'Kasten adam öldürme' suçundan tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla, 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor. Türkiye'nin konuştuğu davada bugün karar çıkması bekleniyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
Konya'da Ayşe Dırla isimli kadını darp ettiği öne sürülen Özgür Duran'ı engellemeye çalışan Kadir Şeker bugün son kez hakim karşısına çıkıyor. Cezaevinde tutuklu bulunan Kadir Şeker için bugün karar çıkması bekleniyor. Şeker, 'Kasten adam öldürme' suçundan tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla, 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor.
TÜRKİYE BU OLAYI KONUŞTU
Kadir Şeker olayı Türkiye'nin en çok konuştuğu olaylar arasında yer alıyor. Özellikle sosyal medyada büyük bir kısım Kadir Şeker'in kadını korumak istediği, bu nedenle olaya karıştığını belirterek, 'serbest' kalması gerektiğini savunurken, bir kısım ise olayın cinayet olduğu görüşünde birleşiyor. Davadan çıkacak karar merakla bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti arasında birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe Dırla evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker de olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran, hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.
İDDİANAMEDE 'TAHRİK' DETAYI
Soruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede yargılamanın ömür boyu hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.