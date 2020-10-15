AYM Üyesi Engin Yıldırım, eşcinsel din dersi öğretmeninin göreve devam etmesini istedi

"DEVLETİN RESMİ CİNSEL YÖNELİMİ YOKTUR" DEDİ

Yıldırım, karşı oy yazısında "Anayasa'da devletin resmi cinsel yönelimi yoktur ve devlet tüm cinsiyetler, cinsel kimlikler, cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelimler karşısında eşit ve tarafsız kalmalıdır. Anayasa'da devletin resmi cinsel yönelimi yoktur ve devlet tüm cinsiyetler, cinsel kimlikler, cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelimler karşısında eşit ve tarafsız kalmalıdır. Cinsel yönelim ayrımcılığı kimi hayatların daha az saygıya ve haysiyete sahip olduğunun kabulü anlamına gelip LGBTİ+'lerin eşit fırsat ve haysiyetle toplumsal yaşama katılmalarının engellenmesi sonucunu doğurmaktadır" dedi.