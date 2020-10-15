CHP’nin terör tiyatrosuna validen suçüstü

CHP'li İBB tarafından finanse edilmeye başlanan PKK'nın tiyatro grubu, örgüt propagandasıyla çıkacağı ilk sahnesini (İBB) Şehir Tiyatroları Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde önceki gün sahnelemek istedi. Tiyatro grubunun, örgüt propagandasına ise ilçe kaymakamlığı izin vermedi."Teatra Jiyana Nü" (Yeni Yaşam Tiyatrosu) adlı tiyatro grubunun, sahnelemek istediği "Berû" (Yüzsüz) adlı oyun, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün talebi sonrasında, ilçe kaymakamlığının aldığı kararla engellendi.İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı soruşturma başlatıldığını açıklarken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da oyunun PKK propagandası nedeniyle yasaklandığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Sözde devlet ve terör ilişkilerini irdeleyen "Beru; Klakson Borizan Birt" isimli tiyatronun var olan oyununun tüm kurgusu PKK terör örgütünün ülkemize karşı yürüttüğü terör propagandasına dönüştürülmek suretiyle oluşturulduğu yönünde güvenlik güçlerimizin tespiti söz konusudur. Bir tiyatro oyununun PKK terör örgütünün propagandasına dönüştürülmesi asla kabul edilemez. Konuyla ilgili olarak soruşturmalar başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.Sözde tiyatro grubu, terör örgütü PKK'nın çatı yapılanması KCK tarafından oluşturulan Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) çatısı altında faaliyet yürütüyor. MKM ise 2013'te Paris'te öldürülen terörist Sakine Cansız tarafından 1991'de kuruldu. CHP'li İBB ise "Pandemi sürecinde gelirleri kesilen özel tiyatrolara destek vermek" bahanesiyle aynı gruba sahnelerini açma kararı almıştı.