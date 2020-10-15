FETÖ’cüler, adliye yapılan FETÖ yurdunda yargıya hesap veriyor

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Milas yapılanmasına yönelik davada 35. duruşma görülüyor.

Kamuoyunda Milas FETÖ Çatı davası olarak bilinen 3'ü tutuklu, 41 sanıklı dava tanıkların dinlenmesiyle devam edilirken itirafçı tanık Serkan Karabel'in ifadeleri dikkat çekti.

FETÖ YURDUNDA YARGIYA HESAP VERİYORLAR

FETÖ'cüler, öğrenci yurdu olarak kullandıkları ancak 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından kamulaştırılarak Muğla Adliyesi'ne ek olan binada yargı önüne çıktı.

Davada sözde imam Abdullah D. ve ondan önceki sözde imam Mustafa B. tutuklu olarak yargılanıyor.

CHP'YE OY VERİN BASKISI

Aydın'ın Nazilli ilçesinden SEGBİS ile ifade veren Karabel, sözde ilçe imamı Abdullah Demirçelik'in örgütün Milas'taki abisi olduğunu Ümit Koleji ve yurtlar sorumlusu olduğunu söyledi.





Örgüt ile 2013 yılının Mayıs ayında tanıştığını ve hizmet adı altında din dışı işler yaptıklarını gördüğünü bundan sonra da hemen yapıdan ayrıldığını ifade eden Serkan Karabel, "Bunlar vatandaşı kandırarak, kendilerine çekerek kullanıyorlardı." şeklinde konuştu.

Karabel, "Cemaatin CHP oy vereceğini söyleyip benim de vermem konusunda telkinde bulunup illaki vermemi istediler" dedi.

"KREDİ ÇEK, BANK ASYA'YA YATIR"

Cuma günleri örgütün önde gelenlerinin Milas 'İstikbal Mobilya'da toplandıklarını belirten Karabel, 2014 yılında kendisine kredi çekerek Bank Asya'ya yatırması için baskı yapıldığını dile getirdi.



Tanık Karabel, 2013 yılında Ümit Koleji'nden toplanarak vatandaşların da çağırıldığını ve sohbet grupları oluşturulduğunu anlattı. Bu sohbet gruplarının amacının vatandaştan himmet adı altında para toplamak olduğunu belirtti.