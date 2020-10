‘Her ev bir okul olsun’ kampanyasına 100 bilgisayar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Kızılay'ın "Her ev bir okul olsun" kampanyasına 100 dizüstü bilgisayar bağışladı. Emine Erdoğan, dün sosyal medyadan Türk Kızılay tarafından başlatılan kampanyaya ilişkin "#SensizOlmaz" etiketiyle paylaşım yaparak destek çağrısında bulundu.Paylaşımında Türk Kızılay'ın sosyal medya hesaplarında yer alan videoya da yer veren Erdoğan, "Uzaktan eğitim döneminde ihtiyaç sahibi çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması için eğitim gönüllülerini Kızılay'ın 'her ev bir okul olsun' kampanyasına destek olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan'ın destek çağrısının ardından Türk Kızılay sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, "Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin 'Her ev bir okul olsun' kampanyamıza verdiği 100 dizüstü bilgisayar desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız" ifadeleri yer aldı.