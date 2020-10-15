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‘Her ev bir okul olsun’ kampanyasına 100 bilgisayar

’dan ’ın “Her ev bir okul olsun” kampanyasına destek geldi. Erdoğan, söz konusu kampanyaya 100 adet bağışladı

ANKARA
Giriş Tarihi: 15.10.2020 ABONE OL
‘Her ev bir okul olsun’ kampanyasına 100 bilgisayar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Kızılay'ın "Her ev bir okul olsun" kampanyasına 100 dizüstü bilgisayar bağışladı. Emine Erdoğan, dün sosyal medyadan Türk Kızılay tarafından başlatılan kampanyaya ilişkin "#SensizOlmaz" etiketiyle paylaşım yaparak destek çağrısında bulundu.

KAMPANYAYA DAVET ETTİ
Paylaşımında Türk Kızılay'ın sosyal medya hesaplarında yer alan videoya da yer veren Erdoğan, "Uzaktan eğitim döneminde ihtiyaç sahibi çocuklarımızın eğitimden geri kalmaması için eğitim gönüllülerini Kızılay'ın 'her ev bir okul olsun' kampanyasına destek olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan'ın destek çağrısının ardından Türk Kızılay sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, "Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin 'Her ev bir okul olsun' kampanyamıza verdiği 100 dizüstü bilgisayar desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız" ifadeleri yer aldı.
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‘Her ev bir okul olsun’ kampanyasına 100 bilgisayar
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