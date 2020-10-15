İnternette yayınlanan 'sahte içki yapımı' videolarına inceleme!

VİDEO İZLEYİP SAHTE İÇKİ YAPMIŞLAR

Sanal devriye ekipleri bu videolarla ilgilide çalışma başlattı. '5 dakikada kendi alkolünü kendin yap' gibi başlıklarla insanları evde alkol yapımına teşvik eden ölüm videolarından binlerce olduğu belirlendi. Malzemeler, içindekiler ve alkol yapımı gibi bölümlerden oluşan videolarda videoyu çeken kişi sonunda yapığı alkolü içerek insanlara güven veriyor.





Sanal Devriye polisleri bazı videoların birbirleri ile bağlantılı oldukları ve sahte içki yapımına özendirdiklerini belirledi. Videolarla ilgili incelemeler devam ediyor.