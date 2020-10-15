İnternette yayınlanan 'sahte içki yapımı' videolarına inceleme!

Türkiye, art arda meydana gelen sahte içki kaynaklı ölüm haberleriyle sarsılıyor. Her geçen gün artan ölümlerle ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri çalışmalarına devam ediyor. İnternetten paylaştıkları videolarla sahte içki yapımına özendiren hesaplarla ilgili çalışma başlatan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sanal Devriye polisleri videoların paylaşıldığı bazı hesapların birbiri ile bağlantılı olduğunu tespit etti.
Yapılan incelemelerde evde sahte içki yapmaya çalışan vatandaşların çoğunun internet üzerinden izledikleri videolardan yardım aldıkları öğrenildi. Onlarca ölüm tariflerinin yer aldığı videolarda '5 dakikada evde alkol yapımı', 'Amatörce evde rakı yapımı', 'alkol nasıl yapılır', 'meyve sulu alkol nasıl' gibi başlıklarla insanları evde alkol yapımına teşvik ediyorlar. Evde bu yöntemi kullanmaya çalışan onlarca kişi hayatını kaybetti. Polis yaptıkları baskınlarda hayatını kaybeden kişilerin video izleyerek alkol yaptığını tespit etti.
VİDEO İZLEYİP SAHTE İÇKİ YAPMIŞLAR
Sanal devriye ekipleri bu videolarla ilgilide çalışma başlattı. '5 dakikada kendi alkolünü kendin yap' gibi başlıklarla insanları evde alkol yapımına teşvik eden ölüm videolarından binlerce olduğu belirlendi. Malzemeler, içindekiler ve alkol yapımı gibi bölümlerden oluşan videolarda videoyu çeken kişi sonunda yapığı alkolü içerek insanlara güven veriyor.
Sanal Devriye polisleri bazı videoların birbirleri ile bağlantılı oldukları ve sahte içki yapımına özendirdiklerini belirledi. Videolarla ilgili incelemeler devam ediyor.