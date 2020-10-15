Son dakika: Kredi kullananlar dikkat! Bu tuzağa sakın düşmeyin...

Son dakika haberi... "Kullandığınız kredilerden alacağınız" var diyerek ulaştıkları çok sayıda kişiyi dolandıran ve milyonluk vurgun yapan 30 kişilik dolandırıcılık çetesi eş zamanlı operasyonla çökertildi. Bazı çete üyeleri havuzlu villalarda ve lüks rezidans dairelerinde yakalandı. Operasyon, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde Kars Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlendi. Dev vurgun yapan çetenin üyelerine çok sayıda ilde eş zamanlı baskın yapıldı.

MİLYONLARCA LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADILAR

İddialara ve Siber Polisleri'nin tespitlerine göre; çete üyeleri ulaştıkları insanlara "Eski kredilerinizden alacağınız" var dedi ve çok sayıda kişiyi tuzağa düşürdü. Çete üyeleri daha sonra mağdurların cep telefonlarına kodlar gönderdi. Kodları geri alan ve mağdurların kredi kartlarını ele geçirerek akıllı cep telefonları ve ziynet eşyaları başta olmak üzere maddi değeri yüksek alışverişler yapan çete üyeleri bu yöntemle milyonluk haksız kazanç sağladı.

30 GÖZALTI

30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bazı şüpheliler havuzlu villalarda ve lüks rezidans dairelerinde yakalandı. Çete üyelerinin; mağdurların kredi kartlarıyla satın aldıkları değerli eşyaları sattıkları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edildi. Gözaltına alınan şüpheliler Kars'a götürüldü.