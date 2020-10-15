MİT ihanetine 35 yıl hapis istemi

MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken belge ve fotoğrafları Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yayımladığı gerekçesiyle yargılanan firari gazeteci Can Dündar hakkında "casusluk" ve "Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım" suçlarından 22.5 yıldan 35 yıla kadar hapis istendi. Daha önce "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri temin etmek ve açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Dündar'la ilgili kararı Yargıtay bozmuş, Dündar'ın "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan yargılanması kararı vermişti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanan duruşmada ise savcı, Dündar hakkında 22.5 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası talep etti. Savcı, Can Dündar'ın yargılanmasına devam edilirken yurt dışında bulunduğu dönemde MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin görüntüleri belgesel formatında hazırlayarak yayınlamasına ilişkin yargılandığı dosyanın ayrılmasını talep etti. Son olarak mahkemenin hiçbir çağrısına yanıt vermeyen Dündar'ın mallarına el konulmasına karar verilmişti.