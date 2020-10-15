Onları ellerimle enkazdan çıkarmaya çalıştım ama gücüm yetmedi

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'ye saldırısında hayatını kaybedenler arasında Anar Aliyev ve Nurçin Aliyeva çifti de vardı. Hain saldırıdan geriye 16 yaşındaki Sevil ile 9 yaşındaki Hüseyin'in anne-babasız kalmalarından dolayı gencecik kalplerine gömdükleri büyük acı kaldı.

Küçük yaşta anne ve babalarını toprağa veren çocukların hikayesi tüm Azerbaycan'ı yasa boğdu. Ailesini enkaz altından kurtarmak için tüm gücüyle mücadele ettiğini söyleyen lise öğrencisi Sevil, "Patlama olduğunda yan odada televizyon seyrediyordum. Tüm ev başımıza yıkıldı. Yaralandım. Cep telefonu ışığıyla odalarına gittim. Annem babam enkaz altındaydı. Ellerimle onları çıkarmaya çalıştım. Gücüm yetmedi. Başım kanıyordu, bayılmışım. Komşularımız hastaneye götürmek istediler 'annem-babam çıkmadan gitmem' dedim.

Enkaz başında sağ çıkmalarını bekledim ama çıkmadılar. Beni, 9 yaşındaki kardeşimle bir başına bırakıp gittiler. Bizimle ilgili hep hayaller kurarlardı. Onların hayallerini gerçekleştireceğim. Şimdi onların gurur duyacağı evlatlar olacağız" dedi.





'BAŞIMIZ DİK, ZAFERI BEKLİYORUZ'

Cenazede çektiği büyük acı nedeniyle güçlükle sakinleştirildiği fotoğraflarıyla hafızalara kazınan Anar Aliyev'in kardeşi Yalçın Aliyev de "Abimlerin evine 15 dakika uzaklıkta oturuyordum. 13 saat sonra ağabeyim ile yengemi enkazdan çıkardılar. Son dakikaya kadar sağ çıkacaklar diye bekledik. Yataklarında yakalamıştı ölüm onları. Biz başımızı dik tutuyoruz. Yüreğimiz ancak Karabağ kurtarılınca soğuyacak. Zaferi bekliyoruz" diye konuştu.



NİLAY'I 'ANNEN YAKINDA GELECEK' DİYE AVUTUYORUZ

GENCE saldırısında babası ve 10 günlük hamile annesini kaybeden 2 yaşındaki Nilay Aliyeva'nın cenazede ağlarken bir yakını tarafından teselli edilen görüntüleri yürekleri dağlamıştı. Nilay, saldırı gecesi kaldığı odanın enkazından hafif sıyrıklarla arama ve kurtarma ekiplerince çıkarıldı. Annesi Günay Aliyeva, 3 saat enkaz altında kaldı ve çıkarıldıktan sonra hastanede 1 gün tedavi gördü ancak 12 Ekim'de hayata gözlerini yumdu. Taziye günü yeğeni Nilay'ı teselli etmekle meşgul olan hala Rena Guliyeva, "Nilay için 6 gün sonra ikinci doğum günü yapılacaktı. Şu an ne annesi var ne de babası. Sürekli bir şekilde ağlayarak ebeveynlerini istiyor. Annen yakında gelecek diyerek onu geçiştiriyoruz. 6 yıldır evlilerdi. Çocukları bir türlü olmadı. En sonunda tüp bebek tedavisini denediler. Allah onlara Nilay'ı verdi. Bu olay yaşanmasaydı ikinci çocukları doğacaktı." diye konuştu. AA



KATLİAMCI ERMENİSTAN OKULU HEDEF SEÇTİ! 1 ÖLÜ, 6 YARALI

Dağlık Karabağ'da işgalden kurtarılan Terter'e topçu ateşiyle saldıran Ermenistan Düğerli köyünde bir ilköğretim okulunu hedef aldı. Okulun ağır hasar aldığı saldırıda aralarında iki muhtarın da olduğu 6 sivil yaralandı. Terter'e bağlı Narlı'da Adalet Ahundov (51) top ateşinde hayatını kaybetti. Ermenistan'ın öldürdüğü sivillerin toplam sayısı 43'e yükseldi.



BÜYÜK ACININ FOTOĞRAFI...

SEVİL ve Hüseyin'in teyzesinin, katliamda ölen kızkardeşi Nurçin Aliyeva'nın cenazesinde çektiği büyük acı SABAH muhabiri Uğur Yıldırım imzalı bu fotoğrafla hafızalara kazındı.



HAYDUT DEVLETİN BALİSTİK FÜZE SİSTEMLERİ İMHA EDİLDİ

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait balistik füze sistemlerini imha etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 'Ermenistan'da konuşlu iki balistik füze sisteminin biri yerel saatle 01.00 civarında diğeri 08.36'da nokta atışı ile imha edildi" açıklaması yaptı. Açıklamada imha edilen füzelerin Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırı hazırlığında olduğu için Azerbaycan ordusu için yasal hedef haline geldiği vurgusu yapıldı.



ÇEKİM YAPARKEN TOP MERMİSİ YARALADI

Ermenıstan'ın dün roket ve topçu atışlarıyla saldırdığı Terter'de hedeflerden biri de gazetecilerdi. Dün sabah Düğerli köyündeki ilköğretim okuluna top ateşiyle yapılan saldırıyı duyan Azerbaycan Devlet Televizyonu ekibi olay yerine koştu. Ekip okul içinde çekimler yaparken bir top mermisi daha aynı noktaya düştü. AZTV Savaş Muhabiri Elnur Tofig, "Bir anda tavanı çöktü. Hemen okuldan çıktık araca doğru koşarken büyük bir patlama daha meydana geldi. 4-5 top mermisi düştü. Şoförümüz başından ve karnından yaralandı. Onu ve gördüğümüz yaralı bir sivili de araca alarak hastaneye gittik. Çok şükür ayaktayız. Her gün programda sivillerin hedef alındığını söylüyoruz, bu kez kendimiz haber hazırlarken haber olduk" dedi.