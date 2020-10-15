Son dakika: 14 Ekim korona tablosu! 14 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu!

11 Mart 2020 gününden bu yana Türkiye'de etkisini sürdüren corona virüs pandemisine ilişkin yerli ve yabancı haber ajanslarından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkemizde ilk koronavirüs vakası teşhis edilmesinden bu yana Sağlık Bakanlığı uzman ekipleri tarafından yapılan filyasyon çalışmaları sonucunda elde edilen entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta sayıları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılıyor. Bu bağlamda Bakan Koca tarafından (bugün) 14 Ekim korona tablosu ve günlük son durum tablosu verilerinin paylaşılmasını bekleyenler 14 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuyla yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından 14 Ekim korona tablosu ile entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayıları verileri paylaşıldığında bu başlık altında öğrenebileceksiniz…
14 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
13 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
İşte Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleri...
Bugün tespit edilen 1.632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1.416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin.
Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin.
Bugün 1.502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1.411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin.
Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Bugün 1.649 yeni hasta tespit edildi. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin.
Bugün yeni 1.629 hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.398. Ağır hasta sayımızı düşürmek için mücadele ediyoruz. Hastalarımızın durumu ilerlemeden tespit edebilmek için yoğun filyasyon çalışması yürütülüyor. Bu emeklere tedbirlere uyarak destek olun.