Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Akademik yıl açılışında 'Üniversiteler ne zaman açılıyor' sorusuna cevap

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2020-2021 Yüksek Öğretim Akademik Yılı Açılışı programında önemli açıklamalar yaptı. Ünviersiteler ne zaman açılıyor sorusunu cevaplandıran Başkan Erdoğan konuşmasının bir bölümünde erken seçim spekülasyonlarına da "Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde erken seçim diye bir şey olmaz. Bunlar kabile devletlerinin işleridir. Türkiye bir kabile devleti değildir ve 2023'te belirlenen tarihte yapılacaktır" dedi.

İşte Erdoğan'ın son dakika açıklamalarından öne çıkanlar;

"176 bin akademik personelimizle 8 milyondan fazla öğrencimize eğitim öğretim veriliyor. Kontenjanların artması giriş sınavlarındaki yığılmanın önüne geçti. Bunun yanında bizim neslimiz dahil yakın tarihimizin en büyük itiraz konularından olan harç konularını da biz kaldırdık. Ve kamunun tamamen ücretsiz eğitim verdiği dünyadaki nadir ülkeler arasındayız. Hiçbir evladımızın imkansızlıklar sebebiyle eğitimden mahrum kalmaması için yurtlarımızın kapasitesini artırdık. Burs ve kredi verme konusundaki imkanlarımızı en üst seviyeye çektik. 1 milyon 600 bin öğrenciye burs imkanı sağladık.

SON DAKİKA EN KISA SÜREDE BAŞLATMAYI HEDEFLİYORUZ

İnşaAllah yüz yüze eğitimi en kısa sürede başlatmayı hedefliyoruz.

Bu yarışta batının gerisinde olmayı bırakın, biz lokomotif onlar vagon olarak ilerleyeceğiz

Çocuklarımızın ve gençlerimizin becerilerini heyecanlarını doğru mecralara yönlendirmemiz şart. Bu topraklarda doğup büyüyen her evladımız medeniyetini, tarihini, bizi biz yapan değerleri en iyi şekilde bilmeli ve hayatını buna göre kurgulamalıdır. Tıpkı Malazgirt'te, Niğbolu'da, Çanakkale'de, 15 Temmuz'da olduğu gibi gerekirse canı pahasına savunacak bilinçte olmadıkça geleceğe güvenle bakamayız.

BİZLER ROBOT DEĞİL İNSAN YETİŞTİRMENİN DERDİNDE OLMALIYIZ

Bunların aksi olursa bir robot olma durumu olur ki biz robot değil insan yetiştirmenin peşinde olmalıyız. Bunun yolu da en doğru nesilleri yeiştirmemizden geçiyor. Bizim en büyük gücümüz devlet ve millet olarak birliğimizdir.

NEREDE ZULÜM VARSA BİZ SESSİZ KALMAYIZ

Nerede bir zulüm varsa Türkiye orada. Bize "Bu kadar yayılmayın" deniyor. Ama orada zulüm var. Seyir mi edelim? Biz buna sessiz kalamayız. Tarih boyunca ecdadımızın getirip bize emanet ettiği bir görev var. Onun için biz durmaz. Gerekeni yaparız.

ERKEN SEÇİM

Çıkıyorlar erken seçim diyorlar. Ne erken seçimi ya? Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde belirlenen zamanın dışında erken seçime gidilir? Bunlar kabile devletlerinin işleridir. Gelişmiş, gelişmekte olan bir ülkede böyle bir şeyi göremezsiniz. Yeni Türkiye'de de ilan edilen tarih neyse ki bu tarih 2023'tür. Seçim o zaman yapılacak.