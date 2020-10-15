Son dakika haber: “İşimizi hallettik” sandılar... Suçüstü yakalandılar...

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Maliye Bakanlığı'na bağlı bir kamu kurumunda görevli bir vergi müfettişinin ihbarı üzerine rüşvet operasyonu düzenledi. İki şüphelinin vergi müfettişine rüşvet teklifinde bulundukları belirlendikten sonra işlemlerini yaptırmak istedikleri saptandı. Mali Polis teknik ve fiziki takip başlattı.

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ŞÜPHELİLER CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kimlikleri tespit edilen üç şüpheliden H.Ç. ve E.Y., Maltepe İlçesi'nde rüşvet verdikleri esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Soruşturma kapsamında incelemelerin sürdüğü belirtildi.

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