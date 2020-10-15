Son dakika haberi: Sahte alkol operasyonları devam ediyor! Çok sayıda gözaltı var

Ülke genelinde sahte alkol üretimi yapan yerlere operasyonlar devam ediyor. Gelen son dakika bilgisine göre, İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale, Trabzon ve Zonguldak'ta, 9 Ekim'den bu yana metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 49'a yükseldi. Birçok ilde yapılan operasyonlar çok sayıda etil alkol ve sahte içki ele geçirildi.
ANKARA'DA SAHTE ALKOL ÜRETEN İŞ YERLERİ SAHİPLERİ GÖZALTINDA
Son dakika: Ankara'da, polis ekiplerince yapılan denetimde, 3 iş yerinde sahte içki üretiminde kullanılan 3 ton etil alkol ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, farklı illerdeki sahte alkolden ölümlerin ardından Ankara'da çalışma başlattı.
Ekipler, bu çalışmalar kapsamında, 3 gün içinde kent genelinde etil alkol ile alkollü içki satışı yapılan 128 iş yerini denetledi. Denetimler sırasında, 3 iş yerinde sahte içki üretiminde kullanılan toplam 3 ton etil alkol ve 500 litre kaçak içki ele geçirildi. 3 iş yeri sahibi gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
GAZİANTEP'TE SAHTE ALKOL OPERASYON: 13 GÖZALTI
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezindeki 19 adres ile kırsaldaki bir bağ evine dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen 13 zanlı, adliyeye sevk edildi.
Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda, 11 bin 200 içki etiketi, 5 bin kapak kapüşonu, 2 bin kapak, 1516 litre etil alkol, 2 bin 956 şişe içki, 884 boş şişe, 260 litre etil alkol, 1 litre anason aroması, 7 litre viski aroması, 5 litre eritilmiş şeker, 48 şişe kaçak içki, 22,5 litre dökme içki ve 1 pompalı tüfek ele geçirilmişti.
İZMİR'DE GÖZALTILAR VAR
İzmir'de jandarmanın 6 adrese düzenlediği operasyonda sahte içki ve etil alkol ele geçirilirken, 6 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çiğli ve Torbalı ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı alkollü içki üretimi ve tüketiminden kaynaklanan ölüm olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Çiğli ve Torbalı ilçelerinde 6 adrese operasyon yaptı. Baskınlarda 46 litre kaçak içki, yaklaşık 20 litre etil alkol ve alkollü içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca yasal işlem yapıldı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, jandarma ve polisin ortak operasyonunda, sahte olduğu belirlenen toplam 9 bin 428 litre şarap ve 385 litre rakı ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
MERSİN'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONUNDA ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
Mersin'de düzenlenen sahte içki operasyonunda 850 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde 6 kişinin sahte içki tükettikleri iddiası ile kaldırıldıkları hastanede yaşamlarını yitirmesinin ardından sahte içki satan, imal eden ve depolayanlara yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Tekel büfesi ve içkili restoranlardaki alkol şişelerindeki barkodları elektronik bir cihazla tarayarak içkilerin sahte olup olmadığını denetleyen ekiper, belirlenen adreslere de operasyon yapıyor. Bu kapsamda merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'ndeki bir depoya baskın yapan ekipler, 170 adet 5 litrelik bidonlar içerisinde toplam 850 litre sahte olduğu değerlendirilen etil alkol ele geçirdi. Depo sahipleri O.D. ve C.Ö. gözaltına alındı.
ESKİŞEHİR'DE 477 LİTRE SAHTE VE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
Polis ve jandarma ekipleri, denetimlerin ardından 6 şüpheliyi gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde, Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Vergi Dairesi Başkanlığı görevlilerinin de katılımıyla kent genelinde kontroller yapıldı. Denetimlerde, 272 litre sahte içki ile sahte alkol yapımında kullanılan 264 litre aroma kiti ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Seyitgazi ilçesi Doğançayır Mahallesi'nde K.U'nun kent merkezinde yaşayan İ.E'den temin ettiği kaçak üretilmiş alkollü içecekleri piyasaya sürdüğü bilgisine ulaştı. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüpheliler K.U. ile İ.E. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların evleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda 205 litre kaçak alkol, sahte içki yapımında kullanılan düzenekler ile tüfek bulundu.