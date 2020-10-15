SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüs son durum tablosu! Fahrettin Koca 15 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayılarını açıkladı!

Son dakika haberleri... Türkiye korona virüsle mücadelede aldığı önlemlerle hasta sayısını kontrol altında tutmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da her gün koronavirüs hasta ve vefat sayılarını son dakika olarak duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 15 Ekim corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, Türkiye'de 15 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayıları tablosu...

Son dakika! 15 Ekim koronavirüs rakamları açıklandı | Video

15 EKİM KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 116.103

HASTA SAYISI: 1.693

VEFAT SAYISI: 66

İYİLEŞEN SAYISI: 1.311

FİLYASYON, İZOLASYON EKSİKSİZ DEVAM EDİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Toplamda 12 milyondan fazla test yapıldı. Bugün tespit edilen 1.693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız.

DÜNKÜ VERİLER

TEST SAYISI: 115.328

HASTA SAYISI: 1.671

VEFAT SAYISI: 57

İYİLEŞEN SAYISI: 1.396