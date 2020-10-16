CHP’li başkanın damadı belediyeyi kışlaya çevirdi

ADANA'DA Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, koltuğa oturduktan sonra ilk iş olarak uzun yıllardır özel kalem müdürlüğü yapan Betül Yamanyılmaz'ın yerine kızı Deniz Şenyurt'un eşi emekli albay Erkan Şenyurt'u atadı. Damat Şenyurt, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ayrılmış, istifa etmiş ya da emekli olmuş asker kökenli rütbelileri belediyede toplamaya başladı. Şenyurt'un referansı ile göreve gelen Kara Harp Okulu harita mühendisliği mezunu Ramazan Doğru (61) ile TSK'da arama kurtarma birliklerinde piyade subay olarak görev yapan Semih Sayınta (40) başkan yardımcılığı görevlerine getirildi. Kara Harp Okulu mezunu Fatma Özgün Ülkü (37) Ruhsat ve Denetleme Şube Müdürü, 2001-2007'de Jandarma Genel Komutanlığı'nda uzman erbaş olarak görev yapan Selahattin Şaş (42) Temizlik İşleri Müdürü koltuğuna oturdu. Jandarma Genel Komutanlığı'nda astsubay olan Mahmut Uygar Şanlı ise İşletme ve İştirakler Müdürü oldu. Atamalar sonrası belediye personeli "Belediye kışlaya döndü. Artık odalara asker selamı vererek gireceğiz" dedi.