Emin Pazarcı Kimdir, kaç yaşında? Akşam Gazetesi Yazarı Emir Pazarcı’nın sağlık durumu nasıl?

Akşam Gazetesi'nin Ankara Temsilcisi ve gazete yazarı Emin Pazarcı geçirdiği sağlık problemi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Durumunun kritik olduğu haberi Gazeteci Ersoy Dede tarafından duyurulurken vatandaşlar kendisine ilişkin detayları merak ediyor. Peki, Emin Pazarcı Kimdir, kaç yaşında? Emir Pazarcı'nın sağlık durumu nasıl? İşte hakkında detaylar…
AKŞAM GAZETESİ YAZARI EMİN PAZARCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? EMİR PAZARCI'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Aort damarında meydana gelen yırtılma ile beraber Ankara Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Akşam Gazetesi yazarı Emin Pazarcı yaşadığı sağlık probleminin ardından gündemdeki yerini aldı. Tedavisi süren ismin durumunun kritik olduğu bilinirken medya gündemini yakından takip eden vatandaşlar detayları araştırmaya başladı…
EMİN PAZARCI KİMDİR?
Gazeteci, yazar Emin Pazarcı Gazi Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitim gördüğü dönemde medya dünyasına adım atmıştır.
Daha sonra Akajans, Tercüman gibi kurumlarda muhabir olarak görev almış, uzun seneler, diplomasi, parlamento, ekonomi ve savaş muhabirliği gibi görevlerde bulunmuş, Tercüman Gazetesinde Haber müdürlüğü ve yazarlığını üstlenmiştir.
1995'de Akşam Gazetesinde yazar ve Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başlamış, ayrıca geçmişten günümüze, Flash Tv'de Nargile Kahvesi ve Güne Başlarken, TRT'de 9. Senfoni, Kanal A'da Gündem ve İnce Çizgi gibi kurumlarda programlar hazırlamış ve sunmuştur.
Mezun olduğu üniversitede 2 dönem öğretim görevlisi olarak bulunmuş, dersler vermiş olan Emin Pazarcı yazmış olduğu Kurt Bakışı ve Gizli Alemler isimli kitapları ile tanınmaktadır.
2016 senesinde Beyza Arbaş ile dünya evine girmiştir.
Emin Pazarcı, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi olarak gazetecilik mesleğini sürdürmektedir.