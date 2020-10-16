Emin Pazarcı Kimdir, kaç yaşında? Akşam Gazetesi Yazarı Emir Pazarcı’nın sağlık durumu nasıl?

Akşam Gazetesi'nin Ankara Temsilcisi ve gazete yazarı Emin Pazarcı geçirdiği sağlık problemi nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Durumunun kritik olduğu haberi Gazeteci Ersoy Dede tarafından duyurulurken vatandaşlar kendisine ilişkin detayları merak ediyor. Peki, Emin Pazarcı Kimdir, kaç yaşında? Emir Pazarcı'nın sağlık durumu nasıl? İşte hakkında detaylar…

AKŞAM GAZETESİ YAZARI EMİN PAZARCI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? EMİR PAZARCI'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Aort damarında meydana gelen yırtılma ile beraber Ankara Şehir Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Akşam Gazetesi yazarı Emin Pazarcı yaşadığı sağlık probleminin ardından gündemdeki yerini aldı. Tedavisi süren ismin durumunun kritik olduğu bilinirken medya gündemini yakından takip eden vatandaşlar detayları araştırmaya başladı…