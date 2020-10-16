Ermenistan’ın yalanlarına karşı ortak mücadele

Türkiye ve Azerbaycan, işgalci Ermenistan'ın Dağlık Karabağ konusundaki yalanları ile birlikte mücadele edecek. Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Dairesi Başkanı Hikmet Hacıyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Altun, Hikmet Hacıyev ile çok verimli bir telefon görüşmesi yaptıklarını belirterek, "Azerbaycan'ı, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki yasa dışı işgalini sonlandırmaya çalıştığı bu dönemde, dezenformasyonla mücadele başta olmak üzere her alanda desteklemeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı. Altun, görüşmede, Hikmet Hacıyev'in doğum gününü de kutladı. Hikmet Hacıyev ise görüşmeye ilişkin, "Dostum Fahrettin Altun ile ülkelerimize karşı yürütülen kara propaganda ve dezenformasyonla mücadele etmek için ortak adımları ve işbirliğini gözden geçirdik. Azerbaycan-Türkiye Medya Platformu, çabalarımızı pekiştirmek için önemli bir girişim olacak" değerlendirmesini yaptı. ANKARA