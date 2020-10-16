Mingeçevir neresi, nerede? Mingeçevir Azerbaycan haritasında nerede?

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MİNGEÇEVİR NERESİ, NEREDE? MİNGEÇEVİR AZERBAYCAN HARİTASINDA NEREDE?

Mingeçevir (Azerice: Mingəçevir) - Azerbaycan'da şehir. 1946-1948 yıllarında kasaba olmuştur.

HAKKINDA

Yaklaşık 106.000 nüfusu ile Azerbaycan'da beşinci büyük şehridir. Kura Nehri şehri ikiye ayırır.

TARİHİ

Mingeçevir'in genç bir şehir olmasına rağmen, şehrin bulunduğu bölge eski bir mesken olarak bilinir. Bu meskenin tarihi, eneolit döneminden (M.Ö 3000) M.S 17. yüzyıla kadar olan bir dönemi kapsar.

Bundan sonra Mingeçevir uzun yıllar arkeologların dikkatini çekmedi. Arkeolojik araştırmalar Mingeçevir'de ancak hidroelektrik santralin inşaatının bir parçası olarak 1930'ların ortalarında itabaren devam etti.

Hidroelektrik santralin inşaatı dünta savaşından hemen sonra başladı. Bu, eski bir mesken olarak Mingeçevir'in sistematik araştırmasının başlangıcı oldu. Arkeolojik kazılar, Nisan 1946 - Ağustos 1953 arasında, S. M. Qaziyev başkanlığındaki bir grup arkeolog tarafından, Mingeçevir hidroelektrik santralinin, Azerbaycan Bilimler Akademisi Yüksek Kurulu kararıyla bağlantılı olarak kazılar yapıldı. Kazılarda 20.000'den fazla tarihi eser - mezar ve tümülüsler, üretim araçları, tarihî dönemleri kronolojik sırayla yansıtan şeyler, günlük yaşamla ilgili mücevherler bulundu.

Güney fillerinin kemikleri

Mingeçevir "Işıklar şehri" olarak da bilinir. Kura Nehri üzerinde kurulan ve şehir yakınlarında yer alan Mingeçevir Hidroelektrik Santrali'nin inşaatı 1945 yılında başladı ve 1953 yılında tamamlandı. Transkafkasya'da en büyük hidroelektrik santralidir.

Mingeçevir Baraj Gölü, Azerbaycan'ın en büyük gölüdür. Mingeçevir şehrinin merkezi aslında Yevlah Rayonu'nda yer alır. Yevlah Rayonu'nun da özel şehri (Yevlah) vardır. Mingeçevirin güneybatısı ve Boschali,Huruushagi köyleri Mingeçevir bölgesindedir.