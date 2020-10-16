SON DAKİKA! 16 Ekim korona tablosu: 16 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu

Dünya üzerindeki pek çok ülkenin ardından 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de ilk vaka tanısı koyulan corona virüs salgınına ilişkin son dakika haberleri peş peşe geliyor. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı filyasyon ekiplerinin elde ettiği entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta verileri günlük tablo olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitter ve Bilim Kurulu Toplantıları sonrası canlı yayında vatandaşlarımıza açıklanmaya devam ediyor. Bakan Koca'nın 16 Ekim korona tablosu ve günlük son durum tablosu detaylarını aktarmasını bekleyenler 16 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU? (16 EKİM 2020 CUMA)

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı uzman filyasyon ekiplerinin çalışmalarıyla elde edilen entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayıları ve 16 Ekim korona tablosu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıklamasıyla eş zamanlı olarak burada olacak. Günlük son durum tablosu ile son dakika haberleri buradan öğrenebileceksiniz…