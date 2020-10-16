SON DAKİKA! 16 Ekim korona tablosu: 16 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu

Dünya üzerindeki pek çok ülkenin ardından 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de ilk vaka tanısı koyulan corona virüs salgınına ilişkin son dakika haberleri peş peşe geliyor. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı filyasyon ekiplerinin elde ettiği entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta verileri günlük tablo olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Twitter ve Bilim Kurulu Toplantıları sonrası canlı yayında vatandaşlarımıza açıklanmaya devam ediyor. Bakan Koca'nın 16 Ekim korona tablosu ve günlük son durum tablosu detaylarını aktarmasını bekleyenler 16 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı uzman filyasyon ekiplerinin çalışmalarıyla elde edilen entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayıları ve 16 Ekim korona tablosu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıklamasıyla eş zamanlı olarak burada olacak. Günlük son durum tablosu ile son dakika haberleri buradan öğrenebileceksiniz…
İşte Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleri...
Toplamda 12 milyondan fazla test yapıldı. Bugün tespit edilen 1.693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız.
Bugün tespit edilen 1.632 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız 1.416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin.
Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin.