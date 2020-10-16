Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika... Büyük aşiret teröre meydan okuyarak AK Parti'ye katıldı "Boyun eğmeyeceğiz"

Son dakika... Büyük aşiret teröre meydan okuyarak 'ye katıldı "Boyun eğmeyeceğiz"

'dan gelen son dakika haberinde Jirli aşireti olarak bilinen büyük ailenin 'ye katıldığı belirtildi. BÖlgenin kanaat önderlerinden ’deki Jirki aşiretinin lideri rahmetli ’ın oğlu ve yakınları AK Parti’ye katıldı. Adıyaman teröre meydan okuyarak "Hiçbir zaman onlara boyun eğmedik. Eğmeyeceğiz" dedi. İşte bölgeden son gelişmeler...

İHA
Giriş Tarihi: 16.10.2020 10:58 Son Güncelleme: 16.10.2020 11:08 ABONE OL
Son dakika... Büyük aşiret teröre meydan okuyarak AK Parti'ye katıldı Boyun eğmeyeceğiz

Hakkari ve Van'da tanınan ve kanaat önderi merhum Abdullah Adıyaman'ın ailesi aldığı son dakika kararıyla teröre ve terör örgütü PKK'ya meydan okuyarak AK Parti'ye katıldı. AK Parti Van İl Başkanlığında düzenlenen törende; Abdullah Adıyaman ve Jirki aşireti kanaat önderi Necmi Adıyaman ile akrabalarına AK Parti rozeti takıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SELAM

Burada konuşan Jirki aşireti kanaat önderi Necmi Adıyaman, ağabeyinin dostlarıyla beraber AK Parti'ye katılmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi. Adıyaman, "Cumhurbaşkanımız, dünyadaki bütün sessiz yığınların sesi, gariban halkımızın umudu olmuştur. O yüzden her zaman onu başımızın üstünde, kalbimizin içinde tutacağız. AK Parti sayesinde ülkemizde insanların refah seviyesi arttı. Biz hiçbir zaman terör örgütüne boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Devletimizin birliğine, bayrağımıza bağlıyız" dedi.

SON DAKİKA JİRKİ AŞİRETİ YOLA AK PARTİ İLE DEVAM EDECEK

Aşiret olarak AK Parti'ye katılan Abdullah Adıyaman ise bundan sonraki siyasi hayatına Van'daki dost ve akrabalarıyla AK Parti'de devam edeceklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın partisinde hiçbir menfaat gözetmeksizin aktif bir şekilde AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve teşkilatıyla halkımızın hizmeti için ve tamamen gönüllülük temelinde çalışma taahhüdünü huzurunuzda veriyorum. Özellikle rahmete giden aşiret lideri Mehmet Adıyaman'ın bana, oğlu olarak AK Parti'ye katılmam tavsiyesiydi" ifadelerini kullandı.

AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu da yakınlarıyla beraber AK Parti'ye katılan Adıyaman ailesi ve yakınlarına teşekkür ederek rozetlerini taktı.

JİRKİ AŞİRETİ...

Jirki aşireti büyük çoğunluğu Hakkari'de olan ve Mehmet Adıyaman'ın ailesinden oluşan bir aşiret. Siyasete de dönem dönem giren aile bölgede PKK'ya karşı olduğunu ilan eden aşiretlerden. Aşiretin şu anki lideri Abdullah Adıyaman olarak biliniyor.

SON DAKİKA - Karalama videosu ile Avrupa'yı yaptırıma çağırdılar! Ermenistan'dan çirkin kampanya!

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika... Büyük aşiret teröre meydan okuyarak AK Parti'ye katıldı "Boyun eğmeyeceğiz"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA