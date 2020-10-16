Son dakika... Büyük aşiret teröre meydan okuyarak AK Parti'ye katıldı "Boyun eğmeyeceğiz"

Hakkari ve Van'da tanınan ve kanaat önderi merhum Abdullah Adıyaman'ın ailesi aldığı son dakika kararıyla teröre ve terör örgütü PKK'ya meydan okuyarak AK Parti'ye katıldı. AK Parti Van İl Başkanlığında düzenlenen törende; Abdullah Adıyaman ve Jirki aşireti kanaat önderi Necmi Adıyaman ile akrabalarına AK Parti rozeti takıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SELAM

Burada konuşan Jirki aşireti kanaat önderi Necmi Adıyaman, ağabeyinin dostlarıyla beraber AK Parti'ye katılmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi. Adıyaman, "Cumhurbaşkanımız, dünyadaki bütün sessiz yığınların sesi, gariban halkımızın umudu olmuştur. O yüzden her zaman onu başımızın üstünde, kalbimizin içinde tutacağız. AK Parti sayesinde ülkemizde insanların refah seviyesi arttı. Biz hiçbir zaman terör örgütüne boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Devletimizin birliğine, bayrağımıza bağlıyız" dedi.