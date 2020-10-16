Son dakika: Ölüm tuzağı! Yüzlerce litre yakalandı

Türkiye'de son zamanlarda sahte içki tüketimine bağlı olarak meydana gelen ölüm olaylarının önlenmesi maksadıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Esenyurt'ta sahte içki satışı yapılan bir iş yerine baskın düzenledi.

Jandarma ekiplerince yakalanan iş yeri sahibi D.T'nin Jandarma'daki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize ile Mücadele ekiplerince; Esenyurt'da (D.T.) isimli bir şahıs tarafından sahte içki satışının yapıldığı bilgisi alındı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen Jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şahsın sahte içkileri sattığı iş yeri adresi belirlendi.

JANDARMA'DAN SAHTE İÇKİYE GEÇİT YOK

Jandarma ekipleri insan sağlığını hiçe sayacak şekilde piyasaya sahte içki sürülmesini engellemek ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla Esenyurt'daki belirlenen adrese baskın düzenledi.

SAHTE İÇKİLER ZULALARDAN VE DEPODAN ÇIKTI

İş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda çeşitli yerlere zulalanmış vaziyette 625 litre sahte rakı, 547 litre sahte votka, 475 litre viski olmak üzere toplam 1647 litre sahte bandrollü ve bandrolsüz içki ele geçirilirken, iş yeri sahibi D.T. hakkında adli işlem başlatılmak üzere gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince yakalanan iş yeri sahibi D.T.'nin Jandarma'daki işlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

JANDARMA UYARIYOR

Vatandaşlara sahte içki konusunda uyarılarda bulunan Jandarma yetkilileri; sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa hatta can kaybına yol açabileceği, içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmamasını, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya "174" Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları gerektiği ifade edildi.