Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'ın doğalgaz rezervini müjdelediği nokta ilk kez görüntülendi! Zonguldak Filyos Limanı...

SON DAKİKA ZONGULDAK'TAKİ REZERVİN MERKEZ ÜSSÜ İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Bu gelişmenin ardından çalışmaların hız kazandığı Zonguldak ve bu dev projenin adeta merkez üssü olacak Filyos limanında hareketlilik başladı. A Haber ekipleri Filyos limanını ilk kez görüntüledi ve neler yapılacağına ilişkin bilgileri aktardı.

"ZONGULDAK'TAN DAHA ÇOK MÜJDELİ HABERLER GELECEK"

Bu kapsamda Bülent Ecevit Üniversitesinde görevli İktisat ve Ekonomi Bölümü öğretim görevlisi Prof.Dr. Ertuğrul Yıldırım, "1 buçuk ay önce Cumhurbaşkanımızın verdiği müjde ile mutlu bir gün yaşadık. 320 Milyar Metreküp doğalgaz rezervinin bulunması bizleri çok mutlu etti. Tabii ki bu miktar Türkiye'nin problemlerini bir anda ortadan kaldıracak, dışa bağımlılıktan tamamen kurtaracak bir miktar değildi. Ancak hepimiz için yarınlarımız için bir umut ışığı oldu. Her şeyden önemlisi, Türkiye artık kendisine ait gemi ve donanımlar ile kendi a enerji kaynaklarını arayıp, bulan ve çıkartabilen bir ülke haline geldi. Enerji kaynağının bulunması ile her şey bitmedi. Aslında ülkemiz adına sevindirici gelişmeler yeni başlıyor" dedi.

Başkan Erdoğan: Cumartesi günü Zonguldak'ta yeni rezerv miktarını açıklayacağız

ZONGULDAK SON DAKİKA HABERİ İLE HEYECANLANDI

Ülkemizin sağlamış olduğu yeni imkânlar ile farklı kaynaklar bulmaya devam edeceğini söyleyen Yıldırım, "Türkiye, çeşitli stratejiler deniyor ve bu sayede başarıdan başarıya koşuyor.