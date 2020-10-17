1958'de hangi ülkede kurulan ve Afrika'dan getirilen 598 erkek, kadın ve çocuktan oluşan "insan hayvanat bahçesi", Batı dünyasında tarih boyunca görülen örneklerin sonuncusu olmuştur? - Milyoner sorusu

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ''1958'de hangi ülkede kurulan ve Afrika'dan getirilen 598 erkek, kadın ve çocuktan oluşan "insan hayvanat bahçesi", Batı dünyasında tarih boyunca görülen örneklerin sonuncusu olmuştur?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki '1958'de hangi ülkede kurulan ve Afrika'dan getirilen 598 erkek, kadın ve çocuktan oluşan "insan hayvanat bahçesi", Batı dünyasında tarih boyunca görülen örneklerin sonuncusu olmuştur?' sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

1958'DE HANGİ ÜLKEDE KURULAN VE AFRİKA'DAN GETİRİLEN 598 ERKEK, KADIN VE ÇOCUKTAN OLUŞAN "İNSAN HAYVANAT BAHÇESİ", BATI DÜNYASINDA TARİH BOYUNCA GÖRÜLEN ÖRNEKLERİN SONUNCUSU OLMUŞTUR?

ABD

Fransa

Hollanda

Belçika