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sözcüsü Çelik: " bir haydut devlet gibi davranıyor"

sözcüsü , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'ın 'da sivillerin yaşadığı bölgeye yaptığı saldırıların insanlık suçu olduğunu belirterek "Ermenistan'ı destekleyenler ise katliamların asıl suçlusudurlar" dedi.

Giriş Tarihi: 17.10.2020 22:24 Son Güncelleme: 17.10.2020 22:56 ABONE OL
AK Parti sözcüsü Çelik: Ermenistan bir haydut devlet gibi davranıyor

Çelik yaptığı açıklamada, "Ermenistan bir haydut devlet gibi davranıyor. Libya'da toplu mezarların arkasında olanlar, Azerbaycan toprağındaki sivillerin öldürülmesinin de arkasındadırlar." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırılarına ilişkin, "Ermenistan haydut devlet gibi davranıyor. Ermenistan'ı destekleyenler ise katliamların asıl suçlusudurlar. Libya'da toplu mezarların arkasında olanlar, Azerbaycan toprağındaki sivillerin öldürülmesinin de arkasındalar. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. Ermenistan'a destek verenler geçmişte Avrupa'nın yaşadığı acıları başka coğrafyalara yaşatmaktan çekinmiyorlar. Ermenistan savaşmıyor, seri katil gibi cinayet işliyor" paylaşımında bulundu.

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AK Parti sözcüsü Çelik: "Ermenistan bir haydut devlet gibi davranıyor"
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