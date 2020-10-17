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Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım

Başkan , Fatih sondaj gemisinin ’de yaptığı aramalar sonucu 85 milyar metreküp daha doğal gaz bulunduğunu, Sakarya gaz sahasında rezervin 405 milyar metreküpe ulaştığını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Fatih sondaj gemisinin yola çıkışı ve son durumu hakkında, 'Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?' ifadeleriyle iki görsel kullandı.

Giriş Tarihi: 17.10.2020 21:32 Son Güncelleme: 17.10.2020 21:32 ABONE OL
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım

Başkan Erdoğan Twitter'dan #MilliEnerjideYeniMüjde hastagiyle yaptığı paylaşımda, Fatih sondaj gemisinin yola çıkışı ve son durumu hakkında, 'Nasıl başladı? / Nasıl gidiyor?' ifadeleriyle iki görsel kullanarak bir tweet paylaştı.

BAŞKAN ERDOĞAN UĞURLAMIŞTI

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih", Karadeniz'de sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü olan 29 Mayıs'ta yola çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sahil Güvenlik botundan sondaj gemisini uğurlamıştı.

Başkan Erdoğan ilk görselde Fatih sondaj gemisinin ilk uğurlandığı fotoğrafı "Nasıl başladı? ifadesiyle paylaştı.

İkinci görselde ise "Nasıl gidiyor?" ifadesiyle bugünkü durumu anlatan fotoğrafı paylaştı.

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Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım
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